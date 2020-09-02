Донни ван де Бек перешел в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник амстердамского "Аякса" Донни ван де Бек стал игроком "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт английского клуба.

Сумма трансфера составила 39 миллионов евро и она может увеличиться еще на несколько миллионов за счет бонусов. Хавбек подписал с манкунианцами контракт до лета 2025 года. В борьбе за игрока "Манчестер Юнайтед" опередил "Барселону".

23-летний ван де Бек является воспитанником "Аякса". Всего он провел за клуб 175 матчей во всех турнирах, забил 41 гол и отдал 34 результативные передачи. За сборную Нидерландов сыграл девять матчей. Чемпион Нидерландов, обладатель Кубка и Суперкубка Нидерландов.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" поборются за французского таланта. | http://soccernews.ru