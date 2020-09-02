Донни ван де Бек перешел в "Манчестер Юнайтед"
Полузащитник амстердамского "Аякса" Донни ван де Бек стал игроком "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт английского клуба.
Сумма трансфера составила 39 миллионов евро и она может увеличиться еще на несколько миллионов за счет бонусов. Хавбек подписал с манкунианцами контракт до лета 2025 года. В борьбе за игрока "Манчестер Юнайтед" опередил "Барселону".
23-летний ван де Бек является воспитанником "Аякса". Всего он провел за клуб 175 матчей во всех турнирах, забил 41 гол и отдал 34 результативные передачи. За сборную Нидерландов сыграл девять матчей. Чемпион Нидерландов, обладатель Кубка и Суперкубка Нидерландов.
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
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|Челси
|27
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
|27
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|Эвертон
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|36
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|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|16
|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
|27
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|20
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