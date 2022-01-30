Донни ван де Бек перейдет в "Эвертон"

Фото: инстаграм ван де Бека\Автор неизвестен

Голландский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек остаток нынешнего сезона доиграет в составе "Эвертона".

Как сообщает инсайдер Дэвид Орнштейн из издания The Athletic, ван де Бек сегодня утром принял решение перейти в стан "ирисок" на правах аренды до конца сезона.

По информации источника, "Кристал Пэлас" до последнего претендовал на игрока, но "Эвертон" вчера достиг договоренности с "Манчестер Юнайтед", а 24-летний полузащитник сегодня сделал окончательный выбор.

Инсайдер Фабрицио Романо добавляет, что это будет платная аренда. "Эвертон" покроет всю зарплату, в то время как "Кристал Пэлас" был готов покрыть только 85% зарплаты.

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