Донни ван де Бек прокомментировал слухи о своем возможном уходе из "Аякса"
Полузащитник "Аякса" и сборной Голландии Донни ван де Бек высказался по поводу слухов о том, что он покинет этой зимой амстердамский клуб.
Ранее сообщалось, что в 22-летнем хавбека заинтересован "Манчестер Юнайтед" и "Реал".
"Это не то, чего бы я хотел на данный момент. В этом сезоне я останусь в "Аяксе". Возможно, в следующем тоже.
Слухи о "Реале" и "МЮ" - хороший знак, но сейчас это не имеет смысла. Я говорил, что останусь в "Аяксе", уверен на все 100%", - цитирует ван де Бек Fox Sports.
Соглашение футболиста с голландским клубом рассчитано до лета 2022 года. Трансферная стоимость хавбека - 55 миллионов евро.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" готов зимой только арендовать игроков. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Сулейманов рассказал, кого считает лучшим игроком в России за последний год
-
Слуцкий рассказал, какого футболиста он хотел бы видеть в "Рубине"
-
Донни ван де Бек прокомментировал слухи о своем возможном уходе из "Аякса"
-
Слуцкий объяснил, чем его привлекло предложение возглавить "Рубин"
-
Конте разозлился на журналистов после вопросов о Санчесе
-
Тарасов: "Уважение ко мне от игроков "Рубина" уже чувствуется"
-
СМИ: Бруну Фернандеш согласовал контракт с "Манчестер Юнайтед"
-
СМИ: "Барселона" ждет решения Хави до конца дня
-
Киммих заявил, что руководство "Баварии" должно подумать над усилением состава
-
В тренерский штаб Слуцкого в "Рубине" вошел Веретенников
-
Новичок "Рубина" Макаров рассказал, почему перешел в казанский клуб
-
Ринат Билялетдинов высказался о трансферной политике "Рубина"
-
Дик Адвокат: "Если сможем получить Кокорина, я лично его заберу"
-
Рамос отказался называть "Атлетико" врагами
-
Шалимов рассказал о состоянии "Ахмата" после зимней паузы
-
"Атлетик" и "Вильярреал" пробились в следующий раунд Кубка Испании
-
1
Главные новости дня: 11 января
-
1
Моуринью: "Ливерпулю" повезло"
-
"Интер" сыграл вничью с "Аталантой" в матче Серии А
-
2
"Ливерпуль" имеет внушительную беспроигрышную серию в АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Лестер Сити
|22
|45
|3
|Манчестер Сити
|21
|44
|4
|Челси
|22
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Шеффилд Юнайтед
|22
|32
|7
|Вулверхэмптон
|22
|31
|8
|Тоттенхэм
|22
|30
|9
|Кристал Пэлас
|22
|29
|10
|Арсенал Лондон
|22
|28
|11
|Эвертон
|22
|28
|12
|Саутгемптон
|22
|28
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|26
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|24
|15
|Бернли
|22
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|22
|17
|Астон Вилла
|21
|21
|18
|Борнмут
|21
|20
|19
|Уотфорд
|21
|19
|20
|Норвич Сити
|22
|14