Донни ван де Бек прокомментировал слухи о своем возможном уходе из "Аякса"

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Донни ван де Бек прокомментировал слухи о своем возможном уходе из "Аякса"

Полузащитник "Аякса" и сборной Голландии Донни ван де Бек высказался по поводу слухов о том, что он покинет этой зимой амстердамский клуб.

Ранее сообщалось, что в 22-летнем хавбека заинтересован "Манчестер Юнайтед" и "Реал".

"Это не то, чего бы я хотел на данный момент. В этом сезоне я останусь в "Аяксе". Возможно, в следующем тоже.

Слухи о "Реале" и "МЮ" - хороший знак, но сейчас это не имеет смысла. Я говорил, что останусь в "Аяксе", уверен на все 100%", - цитирует ван де Бек Fox Sports.

Соглашение футболиста с голландским клубом рассчитано до лета 2022 года. Трансферная стоимость хавбека - 55 миллионов евро.

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