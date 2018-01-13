Донован в очередной раз возобновил карьеру

Бывший полузащитник сборной США Лэндон Донован вновь вернулся в большой футбол.

Футболист возобновил карьеру, подписав контракт с "Леоном", о чем гласит официальный сайт мексиканского клуба.

Отметим, что срок соглашения не раскрываются.

35-летний американец уже два раза уходил из футбола - в 2014-м и 2016 годах.

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