Допинг-офицеры прибыли на тренировку сборной России
Допинг-офицеры прибыли на тренировку сборной России. Занятия команды проходят на базе в Новогорске.
Как сообщает источник, сегодня офицеры проведут проверку футболистов.
20 мая команда Станислава Черчесова отправится на сбор в Нойштифт-им-Штубайталь.
Читайте: О’Коннор заявил, что в "Локомотиве" игроки употребляли допинг | http://soccernews.ru
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|0
|0
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|Англия
|0
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|Панама
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|0
|0
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