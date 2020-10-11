Допуск болельщиков на матчи Серии А могут ограничить до 500 человек

Теги серия акоронавирус

Допуск болельщиков на матчи Серии А могут ограничить до 500 человек

Количество зрителей на матчах Серии А могут сократить. Об этом информирует Calciomercato.com.

По данным источника, во время игр чемпионата Италии на трибунах смогут присутствовать 500 человек. Ранее предполагалось, что допускаться будут 1000 человек. Данные меры приняты из-за коронавируса.

На прошлой неделе в Италии было зарегистрировано 20 989 случаев коронавируса, что на 54 процентов больше, чем за неделю до этого.

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