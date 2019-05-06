"Дорадос" Марадоны потерял возможность пройти в высший мексиканский дивизион

Команда легендарного Диего Марадоны "Дорадос" не смогла попасть в высший дивизион Мексики.

"Дорадос" проиграл в финале плей-офф Клаусуры "Апертуре Атлетико Сан-Луис".

В регулярном чемпионате подопечные Марадоны заняли 5 место, однако сумели пройти четвертьфинальный и полуфинальный этап плей-офф.

Команда соперника сумела забить гол "Дорадос" в экстра-тайме и заполучить право повыситься в классе.

Марадона возглавил "Дорадос" в сентябре 2018 года.

Не пропустите: Мариано хочет остаться в "Реале"| http://soccernews.ru