"Дорадос" Марадоны потерял возможность пройти в высший мексиканский дивизион

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"Дорадос" Марадоны потерял возможность пройти в высший мексиканский дивизион

Команда легендарного Диего Марадоны "Дорадос" не смогла попасть в высший дивизион Мексики.

"Дорадос" проиграл в финале плей-офф Клаусуры "Апертуре Атлетико Сан-Луис".

В регулярном чемпионате подопечные Марадоны заняли 5 место, однако сумели пройти четвертьфинальный и полуфинальный этап плей-офф.

Команда соперника сумела забить гол "Дорадос" в экстра-тайме и заполучить право повыситься в классе.

Марадона возглавил "Дорадос" в сентябре 2018 года.

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