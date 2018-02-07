Дорога в Мадрид: "Севилья" и "Леганес" определят первого финалиста Кубка Испании
"Севилья" – "Леганес"
Стадион: "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья)
Начало матча: 23:30
Арбитр: Хавьер Эстрада Фернандес
До финала Кубка Испании остается всего один шаг. Первый финалист определится в ответном матче пары "Севилья" - "Леганес", который состоится на стадионе "Рамон Санчес Писхуан". Первый поединок между этими командами завершился вничью, поэтому интрига имеет место быть. "Нервионцам" не привыкать играть в решающем матче внутреннего кубка. Андалузцы восемь раз оспаривали звание лучшего в турнире и в пяти случаях им удавалось выходить победителями.
Путь к полуфиналу теперешними подопечными Винченцо Монтеллы был достаточно легко преодолен. Сначала "красно-белые" без проблем одолели представителя Сегунды В "Картанеха". На стадии 1/8 финала севильцы выбили более скромного соседа "Кадис", ну а в четвертьфинале довольно неожиданно разобрались с "Атлетико".
Для "Леганеса" выход в полуфинал национального кубка – это рекордное достижение в истории клуба. Для того, чтобы дойти до такой высокой стадии "пепинерос" пришлось преодолеть более тяжелый путь, нежели андалузцам. После итоговой победы над "Вальядолидом" подопечные Асьера Гаритано поочередно прошли "Вильярреал" и мадридский "Реал". Таким образом, сбрасывать со счетов "Леганес" ни в коем случае нельзя, тем более, что после ужасного проигрыша от "Эйбара" в рамках чемпионата "Севилья" пребывает не в самом лучшем расположении духа.
Интересные факты противостояния "Севильи" и "Леганеса":
История очных встреч "Севильи" и "Леганеса не так богата. Команды провели всего 10 поединков, в которых шесть побед одержали андалузцы и всего одну "пепинерос". Еще в трех матчах победитель не был определен.
Беспроигрышная серия "Севильи" в Кубке Испании составляет восемь матчей.
В предыдущем выездном поединке в рамках Кубка "Леганес" обыграл мадридский "Реал", благодаря чему и вышел в полуфинал.
"Нервионцы" очень плохо играют в защите. Лишь однажды им удалось сохранить свои ворота "на замке" в последних девяти поединках во всех соревнованиях.
Ориентировочные составы на игру:
Севилья: Серхио Рико, Лайюн, Меркадо, Лангле, Эскудеро, Банега, Н’Зонзи, Сарабия, Васкес, Корреа, Мурьель
Леганес: Шампань, Сальдуа, Бустинса, Мантовани, Р. Гарсия, Р. Перес, Гумбау, Эрасо, Пирес, Амрабат, Герреро
Прогноз на матч "Севилья" – "Леганес":
Естественно, так как ответный матч пройдет в Андалусии, фаворитом противостояния является "Севилья". Специалисты ничуть не сомневаются в победе "красно-белых", о чем свидетельствует коэффициент 1.45. В то время, как выигрыш "Леганеса" в среднем оценивается в 7.0.
Богдан Архипенко
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