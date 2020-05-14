"Дорогая, будь счастлива". Жена Кокорина поздравила супругу Жиркова с днем рождения

Дарья Валитова, жена нападающего "Сочи" Александра Кокорина, поздравила с днем рождения Инну Жиркову, супругу защитника "Зенита" Юрия Жиркова.

"Моя дорогая, будь счастлива", - написала Валитова в сториз своей страницы в Instagram.

В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин провел за "Сочи" четыре матча во всех турнирах и забил три гола. На счету 36-летнего Жиркова три забитых мяча и четыре голевых передачи в 22 поединках.

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