Дортмунд благодаря дублю Холанда вышел победителем из дерби "Боруссий"
В рамках 1-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" разгромила "Боруссию" из Менхенгладбаха.
"Шмели" забили в ворота соперника три безответных гола - дубль в активе Эрлинга Холанда, ещё один мяч в активе Джованни Рейны.
"Боруссия Д" – "Боруссия М" - 3:0
Голы: 1:0 – 35 Рейна, 2:0 – 54, пенальти Холанд, 3:0 – 77 Холанд.
"Боруссия Д": Бюрки, Менье, Аканджи, Хуммельс, Джан, Беллингем (Дилэйни, 67), Витсель, Рейна (Ройс, 78), Азар (Пасслак, 19), Санчо (Брандт, 78), Холанд.
"Боруссия М": Зоммер, Бенсебайни, Гинтер, Лайнер, Вендт (Херрманн, 69), Крамер, Хофманн, Штиндль (Плеа, 57), Нойхаус, Вольф (Тюрам, 57), Эльведи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20