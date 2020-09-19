Дортмунд благодаря дублю Холанда вышел победителем из дерби "Боруссий"

В рамках 1-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" разгромила "Боруссию" из Менхенгладбаха.

"Шмели" забили в ворота соперника три безответных гола - дубль в активе Эрлинга Холанда, ещё один мяч в активе Джованни Рейны.

"Боруссия Д" – "Боруссия М" - 3:0

Голы: 1:0 – 35 Рейна, 2:0 – 54, пенальти Холанд, 3:0 – 77 Холанд.

"Боруссия Д": Бюрки, Менье, Аканджи, Хуммельс, Джан, Беллингем (Дилэйни, 67), Витсель, Рейна (Ройс, 78), Азар (Пасслак, 19), Санчо (Брандт, 78), Холанд.

"Боруссия М": Зоммер, Бенсебайни, Гинтер, Лайнер, Вендт (Херрманн, 69), Крамер, Хофманн, Штиндль (Плеа, 57), Нойхаус, Вольф (Тюрам, 57), Эльведи.

Не пропустите: "Герта" стартовала с разгромной победы и другие результаты 1-го тура Бундеслиги. | http://soccernews.ru