Дортмундская "Боруссия", "Айнтрахт" и "Ингольштадт" побеждают в Кубке Германии

Теги боруссия дортмундайнтрахт франкфуртингольштадт

Дортмундская "Боруссия", "Айнтрахт" и "Ингольштадт" побеждают в Кубке Германии

Завершились три матча 1/16 финала Кубка Германии. Путевки в следующий раунд завоевали дортмундская "Боруссия", "Айнтрахт" и "Ингольштадт".

"Магдебург" – "Боруссия" Дортмунд - 0:5 (0:1)
Голы: Кастро, 42 - 0:1, Исак, 47 - 0:2, Ярмоленко, 73 (с пенальти) - 0:3, Бартра, 79 - 0:4, Кагава, 90 - 0:5

"Боруссия" Д: Бюрки, Папастатопулос, Шмельцер (Геррейру, 63), Бартра, Загаду, Кагава, Шахин, Ярмоленко, Дауд (Кастро, 41), Филипп, Исак (Шюррле, 74).

"Швайнфурт" – "Айнтрахт" - Ф 0:4 (0:1)
Голы: Аллер, 14 - 0:1, Аллер, 58 - 0:2, Вольф, 63 - 0:3, Блум, 85 - 0:4

"Айнтрахт": Градецки, Сальседо, Фалетт, Виллемс, Русс, де Гузман, Вольф (Медоевич, 67), Боатенг, Баркок (Штендера, 46), Йович, Аллер (Блум, 81).

"Гройтер Фюрт" – "Ингольштадт" - 1:3 (0:0)
Голы: Раум, 46 - 1:0, Коэн, 48 (с пенальти) - 1:1, Лекс, 83 - 1:2, Моралес, 87 - 1:3

Не пропустите: "Байер", "Шальке" и менхенгладбахская "Боруссия" вышли в 1/8 финала Кубка Германии. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Лига чемпионов в Кубке Германии: РБ "Лейпциг" принимает "Баварию""

Лига чемпионов в Кубке Германии: РБ "Лейпциг" принимает "Баварию""

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 9 20
2 Бавария Мюнхен 9 20
3 РБ Лейпциг 9 19
4 Хоффенхайм 9 16
5 Шальке 9 16
6 Ганновер 96 9 15
7 Айнтрахт Франкфурт 9 14
8 Боруссия Менхенгладбах 9 14
9 Байер Леверкузен 9 12
10 Аугсбург 9 12
11 Герта 9 10
12 Майнц 05 9 10
13 Штутгарт 9 10
14 Вольфсбург 9 9
15 Фрайбург 9 8
16 Гамбург 9 7
17 Вердер Бремен 9 5
18 Кельн 9 2
Полная таблица

топ-5 тегов