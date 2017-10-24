Дортмундская "Боруссия", "Айнтрахт" и "Ингольштадт" побеждают в Кубке Германии
Завершились три матча 1/16 финала Кубка Германии. Путевки в следующий раунд завоевали дортмундская "Боруссия", "Айнтрахт" и "Ингольштадт".
"Магдебург" – "Боруссия" Дортмунд - 0:5 (0:1)
Голы: Кастро, 42 - 0:1, Исак, 47 - 0:2, Ярмоленко, 73 (с пенальти) - 0:3, Бартра, 79 - 0:4, Кагава, 90 - 0:5
"Боруссия" Д: Бюрки, Папастатопулос, Шмельцер (Геррейру, 63), Бартра, Загаду, Кагава, Шахин, Ярмоленко, Дауд (Кастро, 41), Филипп, Исак (Шюррле, 74).
"Швайнфурт" – "Айнтрахт" - Ф 0:4 (0:1)
Голы: Аллер, 14 - 0:1, Аллер, 58 - 0:2, Вольф, 63 - 0:3, Блум, 85 - 0:4
"Айнтрахт": Градецки, Сальседо, Фалетт, Виллемс, Русс, де Гузман, Вольф (Медоевич, 67), Боатенг, Баркок (Штендера, 46), Йович, Аллер (Блум, 81).
"Гройтер Фюрт" – "Ингольштадт" - 1:3 (0:0)
Голы: Раум, 46 - 1:0, Коэн, 48 (с пенальти) - 1:1, Лекс, 83 - 1:2, Моралес, 87 - 1:3
Не пропустите: "Байер", "Шальке" и менхенгладбахская "Боруссия" вышли в 1/8 финала Кубка Германии. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Выезд в Геную: "Дженоа" против "Наполи"
-
Спартаковское дерби: Команда Карреры ждет гостей из Нальчика
-
Первый матч без Кумана: "Эвертон" с опаской едет в гости к "Челси"
-
Клаудио Браво протаскивает "Манчестер Сити" в четвертьфинал Кубка английской лиги
-
Когда имеется два состава: "Барселона" громит "Мурсию" на ее поле
Лента новостей
-
Известна стоимость билетов на матч Россия - Аргентина
-
Лига чемпионов в Кубке Германии: РБ "Лейпциг" принимает "Баварию""
-
Билич провел встречу с командой в неформальной обстановке
-
Моуринью: "Мы были настойчивыми, жесткими и контролировали постоянно ситуацию"
-
"Ренн" приглашает Блана
-
Вальверде о матче с "Мурсией": "Сначала нам было непросто"
-
Роббен: "Мы знаем сильные стороны "Лейпцига"
-
Киммих: "Никогда не думал о том, чтобы покинуть "Баварию"
-
Туре недоволен мячами Кубка Лиги
-
Выезд в Геную: "Дженоа" против "Наполи"
-
Спартаковское дерби: Команда Карреры ждет гостей из Нальчика
-
Первый матч без Кумана: "Эвертон" с опаской едет в гости к "Челси"
-
Аллегри: "Между мной и Дибалой нет никаких проблем"
-
"Интер" повторил клубный рекорд по количеству очков в первых 10 турах Серии А
-
"Манчестер Сити" впервые не сумел забить гол с апреля этого года
-
"Манчестер Сити" – "Вулверхэмптон" – 0:0, по пенальти 4:1 (обзор)
-
Браво отразил пять из последних шести пенальти в его ворота
-
Клаудио Браво протаскивает "Манчестер Сити" в четвертьфинал Кубка английской лиги
-
Егоров: "Арбитр правильно не поставил пенальти в ворота ЦСКА в матче с "Зенитом", в таких поединках нужно судить по понятиям"
-
"Бетис" обыграл "Кадис" в Кубке Испании
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|9
|20
|2
|Бавария Мюнхен
|9
|20
|3
|РБ Лейпциг
|9
|19
|4
|Хоффенхайм
|9
|16
|5
|Шальке
|9
|16
|6
|Ганновер 96
|9
|15
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|9
|14
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|9
|14
|9
|Байер Леверкузен
|9
|12
|10
|Аугсбург
|9
|12
|11
|Герта
|9
|10
|12
|Майнц 05
|9
|10
|13
|Штутгарт
|9
|10
|14
|Вольфсбург
|9
|9
|15
|Фрайбург
|9
|8
|16
|Гамбург
|9
|7
|17
|Вердер Бремен
|9
|5
|18
|Кельн
|9
|2