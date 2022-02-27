Дортмундская "Боруссия" без Холанда не смогла победить одного из аутсайдеров Бундеслиги

Фото: инстаграм дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

В матче 24-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на выезде сыграла вничью с "Аугсбургом" со счетом 1:1.

На 35-й минуте счет открыл Торган Азар, но во второй половине равновесие восстановил Ноа Саренрен Базее.

"Боруссия", набрав 50 очков, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. "Аусбург" с 23 очками вышел из зоны вылета и поднялся на 15-ю позицию.

"Аугсбург" – "Боруссия" Дортмунд - 1:1 (0:1)

Голы: Азар, 35 - 0:1, Саренрен Базее, 78 - 1:1

"Аугсбург": Гикевич, Гауэлеу, Оксфорд, Удуохай, Педерсен (Яго, 71), Калиджури, Дорш (Груэсо, 59), Майер, Варгас (Гюнтер, 89), Грегорич (Саренрен Базее, 70), Пепи (Нидерлехнер, 59).

"Боруссия" Д: Кобель, Хуммельс, Джан, Понграчич, Геррейру, Азар, Витцель, Дауд (Рейньер, 81), Беллингем, Брандт (Вольф, 68), Мален (Мукоко, 68).

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