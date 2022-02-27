Дортмундская "Боруссия" без Холанда не смогла победить одного из аутсайдеров Бундеслиги
Фото: инстаграм дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен
В матче 24-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на выезде сыграла вничью с "Аугсбургом" со счетом 1:1.
На 35-й минуте счет открыл Торган Азар, но во второй половине равновесие восстановил Ноа Саренрен Базее.
"Боруссия", набрав 50 очков, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. "Аусбург" с 23 очками вышел из зоны вылета и поднялся на 15-ю позицию.
"Аугсбург" – "Боруссия" Дортмунд - 1:1 (0:1)
Голы: Азар, 35 - 0:1, Саренрен Базее, 78 - 1:1
"Аугсбург": Гикевич, Гауэлеу, Оксфорд, Удуохай, Педерсен (Яго, 71), Калиджури, Дорш (Груэсо, 59), Майер, Варгас (Гюнтер, 89), Грегорич (Саренрен Базее, 70), Пепи (Нидерлехнер, 59).
"Боруссия" Д: Кобель, Хуммельс, Джан, Понграчич, Геррейру, Азар, Витцель, Дауд (Рейньер, 81), Беллингем, Брандт (Вольф, 68), Мален (Мукоко, 68).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20