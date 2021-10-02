Дортмундская "Боруссия" без Холанда обыграла "Аугсбург" и другие результаты 7-го тура Бундеслиги

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Дортмундская "Боруссия" без Холанда обыграла "Аугсбург" и другие результаты 7-го тура Бундеслиги

Фото твиттер Бундеслиги

В рамках 7-го тура чемпионата Германии состоялись ещё четыре матча.

Победы синхронно одержали обе "Боруссии", "Штутгарт" и "Фрайбург".

"Боруссия Д" – "Аугсбург" - 2:1

Голы: 1:0 – 10, пенальти Геррейру, 1:1 – 35 Зекири, 2:1 – 51 Брандт.

"Боруссия Д": Кобель, Менье (Азар, 52), Хуммельс (Понграчич, 66), Аканджи, Геррейру, Витсель (Джан, 66), Брандт, Вольф (Шульц, 72), Беллингем, Ройс, Мален (Рейньер, 72).

"Аугсбург": Гикевич, Гауэлеу, Оксфорд, Гумны, Педерсен (Гюнтер, 86), Калиджури, Груэсо (Саренрен Базее, 78), Штробль, Майер (Грегорич, 78), Зекири (Нидерлехнер, 78), Кордова (Йенсен, 63).
 

"Вольфсбург" – "Боруссия М" - 1:3

Голы: 0:1 – 5 Эмболо, 0:2 – 7 Хофманн, 1:2 – 24 Вальдшмидт, 1:3 – 90 Скалли.

"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу, Борнаув (Брукс, 46), Лакруа, Герхардт (Руссийон, 46), Гилавоги (Гинчек, 79), Арнольд, Баку (Филипп, 79), Вегорст, Вальдшмидт, Лукебакио (Нмеча, 66).

"Боруссия М": Зоммер, Скалли, Гинтер, Эльведи, Байер, Нетц (Херрманн, 58), Хофманн, Закария, Коне (Крамер, 60), Штиндль (Плеа, 82), Эмболо.

Удаление: Лакруа (76).
 

"Штутгарт" – "Хоффенхайм" - 3:1

Голы: 1:0 – 18 Кемпф, 2:0 – 60 Мавропанос, 3:0 – 81 Массимо, 3:1 – 84 Бруун Ларсен.

"Штутгарт": Мюллер, Кемпф, Антон, Мавропанос, Соса (Мола, 90), Кулибали (Дидави, 90), Каразор, Эндо, Мангаля (Нарти, 76), Фюрлих (Массимо, 65), Мармуш (Климович, 76).

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек (Акпогума, 57), Фогт, Ричардс, Раум, Гриллич, Гайгер (Бруун Ларсен, 69), Самассеку (Рюттер, 57), Крамарич, Адамян (Руди, 83), Бебу (Даббур, 69).
 

"Герта" – "Фрайбург" - 1:2

Голы: 0:1 – 17 Линхарт, 1:1 – 70 Пионтек, 1:2 – 78 Петерсен.

"Герта": Шволов, Боята, Штарк, Дардаи (Пионтек, 46), Платтенхардт, Боатенг (Ястшембски, 59), Тузар, Сердар, Рихтер (Эккеленкамп, 59), Йоветич (Миттельштедт, 64), Зельке (Пекарик, 46).

"Фрайбург": Флеккен, Кюблер (Хаберер, 84), Гульде, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Хефлер, Эггештайн (Кайтель, 62), Грифо (Петерсен, 76), Чжон Ву Ен (Шаллаи, 76), Хелер (Демирович, 76).

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
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13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
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