Дортмундская "Боруссия" без Холанда обыграла "Аугсбург" и другие результаты 7-го тура Бундеслиги
Фото твиттер Бундеслиги
В рамках 7-го тура чемпионата Германии состоялись ещё четыре матча.
Победы синхронно одержали обе "Боруссии", "Штутгарт" и "Фрайбург".
"Боруссия Д" – "Аугсбург" - 2:1
Голы: 1:0 – 10, пенальти Геррейру, 1:1 – 35 Зекири, 2:1 – 51 Брандт.
"Боруссия Д": Кобель, Менье (Азар, 52), Хуммельс (Понграчич, 66), Аканджи, Геррейру, Витсель (Джан, 66), Брандт, Вольф (Шульц, 72), Беллингем, Ройс, Мален (Рейньер, 72).
"Аугсбург": Гикевич, Гауэлеу, Оксфорд, Гумны, Педерсен (Гюнтер, 86), Калиджури, Груэсо (Саренрен Базее, 78), Штробль, Майер (Грегорич, 78), Зекири (Нидерлехнер, 78), Кордова (Йенсен, 63).
"Вольфсбург" – "Боруссия М" - 1:3
Голы: 0:1 – 5 Эмболо, 0:2 – 7 Хофманн, 1:2 – 24 Вальдшмидт, 1:3 – 90 Скалли.
"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу, Борнаув (Брукс, 46), Лакруа, Герхардт (Руссийон, 46), Гилавоги (Гинчек, 79), Арнольд, Баку (Филипп, 79), Вегорст, Вальдшмидт, Лукебакио (Нмеча, 66).
"Боруссия М": Зоммер, Скалли, Гинтер, Эльведи, Байер, Нетц (Херрманн, 58), Хофманн, Закария, Коне (Крамер, 60), Штиндль (Плеа, 82), Эмболо.
Удаление: Лакруа (76).
"Штутгарт" – "Хоффенхайм" - 3:1
Голы: 1:0 – 18 Кемпф, 2:0 – 60 Мавропанос, 3:0 – 81 Массимо, 3:1 – 84 Бруун Ларсен.
"Штутгарт": Мюллер, Кемпф, Антон, Мавропанос, Соса (Мола, 90), Кулибали (Дидави, 90), Каразор, Эндо, Мангаля (Нарти, 76), Фюрлих (Массимо, 65), Мармуш (Климович, 76).
"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек (Акпогума, 57), Фогт, Ричардс, Раум, Гриллич, Гайгер (Бруун Ларсен, 69), Самассеку (Рюттер, 57), Крамарич, Адамян (Руди, 83), Бебу (Даббур, 69).
"Герта" – "Фрайбург" - 1:2
Голы: 0:1 – 17 Линхарт, 1:1 – 70 Пионтек, 1:2 – 78 Петерсен.
"Герта": Шволов, Боята, Штарк, Дардаи (Пионтек, 46), Платтенхардт, Боатенг (Ястшембски, 59), Тузар, Сердар, Рихтер (Эккеленкамп, 59), Йоветич (Миттельштедт, 64), Зельке (Пекарик, 46).
"Фрайбург": Флеккен, Кюблер (Хаберер, 84), Гульде, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Хефлер, Эггештайн (Кайтель, 62), Грифо (Петерсен, 76), Чжон Ву Ен (Шаллаи, 76), Хелер (Демирович, 76).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20