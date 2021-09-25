Дортмундская "Боруссия" без Холанда проиграла в Гладбахе

В матче 6-го тура чемпионата Германии менхенгладбахская "Боруссия" с минимальным счетом обыграла дортмундскую "Боруссию".

Единственный гол на 37-й минуте забил Денис Закария, а через несколько минут гости остались вдесятером из-за удаления Махмуда Дауда. Лидер дортмундцев Эрлинг Холанд пропустил матч из-за травмы.

"Боруссия" из Менхенгладбаха, набрав семь очков, вышла на 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги. Дортмундская "Боруссия" с 12 очками занимает четвертую позицию.

"Боруссия" Менхенгладбах – "Боруссия" Дортмунд - 1:0 (1:0)

Гол: Закария, 37 - 1:0

"Боруссия" М: Зоммер, Скалли, Янчке, Гинтер, Эльведи, Нетц (Вольф, 70), Штиндль, Хофманн, Закария, Коне (Крамер, 73), Эмболо.

"Боруссия" Д: Кобель, Менье, Хуммельс, Аканджи, Понграчич (Азар, 46), Геррейру, Витцель, Дауд, Беллингем, Мален, Мукоко (Кнауфф, 57).

Удаление: Дауд (40).

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