Дортмундская "Боруссия" без Холанда проиграла в Гладбахе

Теги боруссия дортмундборуссия менхенгладбах

Дортмундская "Боруссия" без Холанда проиграла в Гладбахе

В матче 6-го тура чемпионата Германии менхенгладбахская "Боруссия" с минимальным счетом обыграла дортмундскую "Боруссию".

Единственный гол на 37-й минуте забил Денис Закария, а через несколько минут гости остались вдесятером из-за удаления Махмуда Дауда. Лидер дортмундцев Эрлинг Холанд пропустил матч из-за травмы.

"Боруссия" из Менхенгладбаха, набрав семь очков, вышла на 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги. Дортмундская "Боруссия" с 12 очками занимает четвертую позицию. 

"Боруссия" Менхенгладбах – "Боруссия" Дортмунд - 1:0 (1:0)
Гол: Закария, 37 - 1:0

"Боруссия" М: Зоммер, Скалли, Янчке, Гинтер, Эльведи, Нетц (Вольф, 70), Штиндль, Хофманн, Закария, Коне (Крамер, 73), Эмболо.

"Боруссия" Д: Кобель, Менье, Хуммельс, Аканджи, Понграчич (Азар, 46), Геррейру, Витцель, Дауд, Беллингем, Мален, Мукоко (Кнауфф, 57).

Удаление: Дауд (40).

Не пропустите: "Боруссия" определила ещё одного кандидата на замену Холанду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду отреагировал на первое поражение "Манчестер Юнайтед" в АПЛ

Роналду отреагировал на первое поражение "Манчестер Юнайтед" в АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов