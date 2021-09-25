Дортмундская "Боруссия" без Холанда проиграла в Гладбахе
В матче 6-го тура чемпионата Германии менхенгладбахская "Боруссия" с минимальным счетом обыграла дортмундскую "Боруссию".
Единственный гол на 37-й минуте забил Денис Закария, а через несколько минут гости остались вдесятером из-за удаления Махмуда Дауда. Лидер дортмундцев Эрлинг Холанд пропустил матч из-за травмы.
"Боруссия" из Менхенгладбаха, набрав семь очков, вышла на 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги. Дортмундская "Боруссия" с 12 очками занимает четвертую позицию.
"Боруссия" Менхенгладбах – "Боруссия" Дортмунд - 1:0 (1:0)
Гол: Закария, 37 - 1:0
"Боруссия" М: Зоммер, Скалли, Янчке, Гинтер, Эльведи, Нетц (Вольф, 70), Штиндль, Хофманн, Закария, Коне (Крамер, 73), Эмболо.
"Боруссия" Д: Кобель, Менье, Хуммельс, Аканджи, Понграчич (Азар, 46), Геррейру, Витцель, Дауд, Беллингем, Мален, Мукоко (Кнауфф, 57).
Удаление: Дауд (40).
Не пропустите: "Боруссия" определила ещё одного кандидата на замену Холанду. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20