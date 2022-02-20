Дортмундская "Боруссия" без Холанда уничтожила Гладбах в матче Бундеслиги
Фото: инстаграм дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен
В матче 23-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на своем поле разгромила менхенгладбахскую "Боруссию" со счетом 6:0.
Победу хозяевам принесли дубль Марко Ройса, голы Дониэлла Малена, Мариуса Вольфа, Юссуфы Мукоко и Эмре Джана.
"Боруссия" Дортмунд, набрав 46 очков, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. Менхенгладбахская "Боруссия" с 26 очками осталась на 13-й позиции.
"Боруссия" Д – "Боруссия" М - 6:0 (2:0)
Голы: Ройс, 26 - 1:0, Мален, 32 - 2:0, Вольф, 70 - 3:0, Мукоко, 74 - 4:0, Ройс, 81 - 5:0, Джан, 90 (с пенальти) - 6:0
"Боруссия" Д: Кобель, Хуммельс, Джан, Загаду (Понграчич, 42), Геррейру (Шульц, 68), Азар (Вольф, 68), Дауд, Рейна (Брандт, 30), Беллингем, Ройс, Мален (Мукоко, 68).
"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер (Скалли, 67), Гинтер, Эльведи, Фридрих (Тюрам, 46), Бенсебайни, Хофманн, Нойхаус, Коне (Крамер, 78), Плеа, Эмболо.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20