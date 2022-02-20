Дортмундская "Боруссия" без Холанда уничтожила Гладбах в матче Бундеслиги

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Дортмундская "Боруссия" без Холанда уничтожила Гладбах в матче Бундеслиги

Фото: инстаграм дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

В матче 23-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на своем поле разгромила менхенгладбахскую "Боруссию" со счетом 6:0.

Победу хозяевам принесли дубль Марко Ройса, голы Дониэлла Малена, Мариуса Вольфа, Юссуфы Мукоко и Эмре Джана.

"Боруссия" Дортмунд, набрав 46 очков, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. Менхенгладбахская "Боруссия" с 26 очками осталась на 13-й позиции.

"Боруссия" Д – "Боруссия" М - 6:0 (2:0)
Голы: Ройс, 26 - 1:0, Мален, 32 - 2:0, Вольф, 70 - 3:0, Мукоко, 74 - 4:0, Ройс, 81 - 5:0, Джан, 90 (с пенальти) - 6:0

"Боруссия" Д: Кобель, Хуммельс, Джан, Загаду (Понграчич, 42), Геррейру (Шульц, 68), Азар (Вольф, 68), Дауд, Рейна (Брандт, 30), Беллингем, Ройс, Мален (Мукоко, 68).

"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер (Скалли, 67), Гинтер, Эльведи, Фридрих (Тюрам, 46), Бенсебайни, Хофманн, Нойхаус, Коне (Крамер, 78), Плеа, Эмболо.

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