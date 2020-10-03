Дортмундская "Боруссия" благодаря дублю Холанда разобралась с "Фрайбургом" и другие результаты 3-го тура Бундеслиги

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Дортмундская "Боруссия" благодаря дублю Холанда разобралась с "Фрайбургом" и другие результаты 3-го тура Бундеслиги

В рамках 3-го тура немецкой Бундеслиги состоялись пять матчей.

Выделим домашнюю разгромную победу дортмундской "Боруссии" над "Фрайбургом" со счётом 4:0. Два героя встречи - Эрлинг Холанд, у которого дубль и голевая передача, а также Джованни Рейна с хет-триком из ассистов.

"Штутгарт" – "Байер" - 1:1

Голы: 0:1 – 7 Шик, 1:1 – 76 Калайджич.

"Штутгарт": Кобель, Антон, Кемпф, Мавропанос (Клемент, 70), Соса (Массимо, 57), Кастро (Климович, 70), Мангаля, Дидави (Каразор, 84), Эндо, Вамангитука (Кулибали, 57), Калайджич.

"Байер": Градецки, Бендер, Арьяс, Тапсоба, Синкгравен (Венделл, 28), Арангис, Виртц (Амири, 79), Бельараби (Баумгартлингер, 79), Демирбай (Бэйли, 79), Диаби, Шик (Аларио, 19).
 

"Вердер" – "Арминия" - 1:0

Гол: 1:0 – 27 Битенкур.

"Вердер": Павленка, Фридль, Гебре Селассие, Велькович, Аугустинссон, Классен (Гросс, 75), Эггештайн, Мбом (Мойсандер, 89), Битенкур (Эггештайн, 81), Сарджент (Зельке, 81), Фюллькруг (Чонг, 75).

"Арминия": Ортега, ван дер Хорн, Брюннер, Пипер, Лукоки (Барретт-Лаурсен, 71), Притль, Хартель, Доан (Ябо, 88), Суку (Эдмундссон, 88), Клос, Кордова (Шипплок, 71).
 

"Кёльн" – "Боруссия М" - 1:3

Голы: 0:1 – 14 Плеа, 0:2 – 16 Лайнер, 0:3 – 56, пенальти Штиндль, 1:3 – 84 Реджбечай.

"Кёльн": Хорн, Борнаув, Хорн, Эхизибуэ (Лимниос, 66), Соренсен, Схири (Хегер, 86), Реджбечай, Дуда (Тильманн, 77), Дрекслер (Арокодаре, 77), Чихос (Вольф, 46), Андерссон.

"Боруссия М": Зоммер, Эльведи, Гинтер, Лайнер, Бенсебайни, Штиндль (Вольф, 77), Крамер, Нойхаус, Хофманн (Траоре, 88), Плеа (Эмболо, 88), Тюрам (Херрманн, 69).
 

"Айнтрахт" – "Хоффенхайм" - 2:1

Голы: 0:1 – 18 Крамарич, 1:1 – 54 Камада, 2:1 – 71 Дост.

"Айнтрахт": Трапп, Туре, Хинтереггер, Абраам (Тута, 63), Цубер (Баркок, 87), Хасебе, Ильзанкер, Роде, Камада (Чендлер, 87), Дост (Ахе, 80), Андре Силва.

"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума, Кадержабек, Фогт, Пош, Гриллич, Гайгер (Гачинович, 72), Баумгартнер (Бельфодиль, 77), Сков (Бебу, 72), Даббур, Крамарич.
 

"Боруссия Д" – "Фрайбург" - 4:0

Голы: 1:0 – 31 Холанд, 2:0 – 47 Джан, 3:0 – 66 Холанд, 4:0 – 90 Пасслак.

"Боруссия Д": Хитц, Менье (Пасслак, 84), Хуммельс, Аканджи, Геррейру (Шульц, 84), Витцель, Джан, Рейна (Рейньер, 80), Беллингем (Дилэйни, 71), Ройс (Брандт, 71), Холанд.

"Фрайбург": Мюллер, Линхарт, Гюнтер, Хайнц, Шмид (Кюблер, 84), Хефлер, Сантамария, Шаллаи (Грифо, 55), Гульде (Шлоттербек, 55), Петерсен (Квон Чхан Хун, 55), Хелер (Чжон Ву Ен, 55).

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
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