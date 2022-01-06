Дортмундская "Боруссия" близка к покупке 17-летнего француза
Фото инстаграм Мохамеда-Али Чо
Нападающий "Анжера" Мохамед-Али Чо может продолжить карьеру в дортмундской "Боруссии".
По информации Foot Mercato, немецкий клуб близок к покупке 17-летнего футболиста.
Ожидается, что "Боруссия" заплатит 20 миллионов евро за француза, на которого также претендует "Милан".
В текущем сезоне Чо сыграл за "Анжер" 18 матчей и забил 2 гола.
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