Дортмундская "Боруссия" близка к покупке 17-летнего француза

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Дортмундская "Боруссия" близка к покупке 17-летнего француза

Фото инстаграм Мохамеда-Али Чо

Нападающий "Анжера" Мохамед-Али Чо может продолжить карьеру в дортмундской "Боруссии".

По информации Foot Mercato, немецкий клуб близок к покупке 17-летнего футболиста.

Ожидается, что "Боруссия" заплатит 20 миллионов евро за француза, на которого также претендует "Милан".

В текущем сезоне Чо сыграл за "Анжер" 18 матчей и забил 2 гола.

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