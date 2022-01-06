Дортмундская "Боруссия" близка к покупке 17-летнего француза

Фото инстаграм Мохамеда-Али Чо

Нападающий "Анжера" Мохамед-Али Чо может продолжить карьеру в дортмундской "Боруссии".

По информации Foot Mercato, немецкий клуб близок к покупке 17-летнего футболиста.

Ожидается, что "Боруссия" заплатит 20 миллионов евро за француза, на которого также претендует "Милан".

В текущем сезоне Чо сыграл за "Анжер" 18 матчей и забил 2 гола.

Не пропустите: Директор "Боруссии" высказался о переговорах по будущему Холанда. | http://soccernews.ru