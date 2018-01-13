Дортмундская "Боруссия" близка к своему первому зимнему приобретению

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Дортмундская "Боруссия" близка к своему первому зимнему приобретению

Защитник "Базеля" Мануэль Аканджи близок к переходу в дортмундскую "Боруссию".

Как сообщает Get German Football, "шмели" готовы выплатить за футболиста 21,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Аканджи провел 27 матчей, отметился одним голом и одним ассистом.

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