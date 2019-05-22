Дортмундская "Боруссия" договорилась о переходе ещё одного игрока сборной Германии

Дортмундская "Боруссия" близка к приобретению полузащитника "Байера" Юлиана Брандта, сообщает Kicker.

По сведениям издания, клубы уже согласовали детали трансфера. 23-летний футболист присоединится к "шмелям" за 25 миллионов евро.

Для завершения сделки хавбеку осталось пройти медлобследование и подписать личный контракт.

Напомним, что ранее "Боруссия" купила другого игрока сборной Германии - Нико Шульца из "Хоффенхайма".

Брандт выступает за "Байер" с 2014 года, сыграл 215 матчей, забил 42 гола и сделал 51 ассист. Его стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

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