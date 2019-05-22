Дортмундская "Боруссия" договорилась о переходе ещё одного игрока сборной Германии
Дортмундская "Боруссия" близка к приобретению полузащитника "Байера" Юлиана Брандта, сообщает Kicker.
По сведениям издания, клубы уже согласовали детали трансфера. 23-летний футболист присоединится к "шмелям" за 25 миллионов евро.
Для завершения сделки хавбеку осталось пройти медлобследование и подписать личный контракт.
Напомним, что ранее "Боруссия" купила другого игрока сборной Германии - Нико Шульца из "Хоффенхайма".
Брандт выступает за "Байер" с 2014 года, сыграл 215 матчей, забил 42 гола и сделал 51 ассист. Его стоимость оценивается в 45 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19