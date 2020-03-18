Дортмундская "Боруссия" договорилась о переходе защитника ПСЖ

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Дортмундская "Боруссия" договорилась о переходе защитника ПСЖ

Бельгийский защитник ПСЖ Томас Менье в летнее трансферное окно перейдет в дортмундскую "Боруссии", сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По сведениям источника, футболист не хочет продлевать контракт с парижанами, поэтому достанется "Боруссии" бесплатно. Бельгиец подпишет со "шмелями" контракт до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне 28-летний Менье провел за ПСЖ 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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