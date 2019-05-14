Дортмундская "Боруссия" договорилась о трансфере защитника сборной Германии

Защитник "Хоффенхайма" Нико Шульц в ближайшее время станет игроком дортмундской "Боруссии", сообщает Bild.

По сведениям издания, клубы договорились о переходе 26-летнего футболиста за 25 миллионов евро. Игрок сборной Германии заключит с "шмелями" контракт до 2023 года.

Ожидается, что официально о сделке будет объявлено после заключительного тура Бундеслиги, который состоится в ближайшую субботу.

26-летний Шульц в текущем сезоне сыграл за "Хоффенхайм" 36 матчей, забил 2 гола и сделал 9 ассистов.

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