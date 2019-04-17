Дортмундская "Боруссия" договорилась с "Хоффенхаймом" о переходе защитника сборной Германии

Защитник "Хоффенхайма" Нико Шульц в летнее трансферное окно перейдет в состав дортмундской "Боруссии", утверждает Bild.

По данным источника, команды договорились о переходе 26-летнего игрока. "Боруссия" готова купить Шульца за 25-30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он участвовал в 22 матчах, отметившись 2 голами и 8 ассистами.

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