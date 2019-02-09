Дортмундская "Боруссия" дома потеряла очки и другие результаты 21-го тура Бундеслиги

В рамках 21-го тура немецкой Бундеслиги состоялись пять матчей. Не обошлось без неожиданных результатов. К примеру, дортмундская "Боруссия" на своём поле не сумела обыграть "Хоффенхайм", а менхенгладбахская "Боруссия" и вовсе была разгромлена "Гертой".

"Боруссия Д" – "Хоффенхайм" - 3:3

Голы: Санчо, 32 - 1:0, Гётце, 43 - 2:0, Геррейру, 66 - 3:0, Бельфодиль, 75 - 3:1, Кадержабек, 83 - 3:2, Бельфодиль, 87 - 3:3.

"Боруссия Д": Бюрки, Диалло, Хакими, Пищек, Геррейру (Вольф, 90), Санчо, Витсель, Дауд, Вайгль, Гётце (Топрак, 83), Филипп (Пако Алькасер, 70).

"Хоффенхайм": Бауманн, Хюбнер, Бичакчич, Пош, Шульц, Гриллич, Битенкур (Нелсон, 70), Демирбай (Гайгер, 46), Кадержабек, Крамарич (Бельфодиль, 46), Жоэлинтон.



"РБ Лейпциг" – "Айнтрахт" - 0:0

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Орбан, Мукиеле, Хальстенберг, Лаймер (Форсберг, 67), Забитцер (Адамс, 90), Ильзанкер, Демме, Вернер (Матеус Кунья, 85), Поульсен.

"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Ндика, да Кошта, Фернандес, Костич, Роде (Гачинович, 60), Хасебе, Ребич (Виллемс, 77), Аллер, Йович.



"Боруссия М" – "Герта" - 0:3

Голы: Калу, 30 - 0:1, Дуда, 56 - 0:2, Зельке, 76 - 0:3.

"Боруссия М": Зоммер, Гинтер, Вендт, Ланг (Херрманн, 64), Эльведи, Нойхаус, Штробль (Крамер, 81), Хофманн (Кюизанс, 34), Азар, Плеа, Штиндль.

"Герта": Ярстейн, Штарк, Рекик, Торунарига, Миттельштедт, Груйич, Лустенбергер, Дуда (Дарида, 88), Калу, Клюнтер, Зельке.



"Ганновер" – "Нюрнберг" - 2:0

Голы: Мюллер, 45 - 1:0, Мюллер, 77 - 2:0.

"Ганновер": Эссер, Акпогума (Виммер, 44), Остжолек, Корб, Антон, Мюллер (Фоссум, 78), Бакалож, Уолас, Харагути, Жонатас, Вайдандт (Вуд, 63).

"Нюрнберг": Матения, Мюль, Ляйбольд, Валентини (Исхак, 88), Эвертон, Райн, Беренс, Матеус Перейра, Паласиос-Мартинес (Фукс, 60), Кнелль (Кубо, 76), Зреляк.

Удаление: Райн (11).



"Фрайбург" – "Вольфсбург" - 3:3

Голы: Руссийон, 11 - 0:1, Грифо, 37 - 1:1, Вегорст, 63 (пенальти) - 1:2, Петерсен, 70 - 2:2, Штеффен, 74 - 2:3, Вальдшмидт, 87 - 3:3.

"Фрайбург": Шволов, Хайнц, Линхарт, Гюнтер, Кох, Франтц (Вальдшмидт, 69), Хаберер, Грифо (Терраццино, 90), Кюблер, Петерсен, Нидерлехнер (Хелер, 81).

"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Герхардт, Штеффен (Реджбечай, 79), Гилавоги, Брекало (Удуохай, 90), Арнольд, Виллиам, Вегорст (Клаус, 90).

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