Дортмундская "Боруссия" дома потеряла очки и другие результаты 21-го тура Бундеслиги
В рамках 21-го тура немецкой Бундеслиги состоялись пять матчей. Не обошлось без неожиданных результатов. К примеру, дортмундская "Боруссия" на своём поле не сумела обыграть "Хоффенхайм", а менхенгладбахская "Боруссия" и вовсе была разгромлена "Гертой".
"Боруссия Д" – "Хоффенхайм" - 3:3
Голы: Санчо, 32 - 1:0, Гётце, 43 - 2:0, Геррейру, 66 - 3:0, Бельфодиль, 75 - 3:1, Кадержабек, 83 - 3:2, Бельфодиль, 87 - 3:3.
"Боруссия Д": Бюрки, Диалло, Хакими, Пищек, Геррейру (Вольф, 90), Санчо, Витсель, Дауд, Вайгль, Гётце (Топрак, 83), Филипп (Пако Алькасер, 70).
"Хоффенхайм": Бауманн, Хюбнер, Бичакчич, Пош, Шульц, Гриллич, Битенкур (Нелсон, 70), Демирбай (Гайгер, 46), Кадержабек, Крамарич (Бельфодиль, 46), Жоэлинтон.
"РБ Лейпциг" – "Айнтрахт" - 0:0
"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Орбан, Мукиеле, Хальстенберг, Лаймер (Форсберг, 67), Забитцер (Адамс, 90), Ильзанкер, Демме, Вернер (Матеус Кунья, 85), Поульсен.
"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Ндика, да Кошта, Фернандес, Костич, Роде (Гачинович, 60), Хасебе, Ребич (Виллемс, 77), Аллер, Йович.
"Боруссия М" – "Герта" - 0:3
Голы: Калу, 30 - 0:1, Дуда, 56 - 0:2, Зельке, 76 - 0:3.
"Боруссия М": Зоммер, Гинтер, Вендт, Ланг (Херрманн, 64), Эльведи, Нойхаус, Штробль (Крамер, 81), Хофманн (Кюизанс, 34), Азар, Плеа, Штиндль.
"Герта": Ярстейн, Штарк, Рекик, Торунарига, Миттельштедт, Груйич, Лустенбергер, Дуда (Дарида, 88), Калу, Клюнтер, Зельке.
"Ганновер" – "Нюрнберг" - 2:0
Голы: Мюллер, 45 - 1:0, Мюллер, 77 - 2:0.
"Ганновер": Эссер, Акпогума (Виммер, 44), Остжолек, Корб, Антон, Мюллер (Фоссум, 78), Бакалож, Уолас, Харагути, Жонатас, Вайдандт (Вуд, 63).
"Нюрнберг": Матения, Мюль, Ляйбольд, Валентини (Исхак, 88), Эвертон, Райн, Беренс, Матеус Перейра, Паласиос-Мартинес (Фукс, 60), Кнелль (Кубо, 76), Зреляк.
Удаление: Райн (11).
"Фрайбург" – "Вольфсбург" - 3:3
Голы: Руссийон, 11 - 0:1, Грифо, 37 - 1:1, Вегорст, 63 (пенальти) - 1:2, Петерсен, 70 - 2:2, Штеффен, 74 - 2:3, Вальдшмидт, 87 - 3:3.
"Фрайбург": Шволов, Хайнц, Линхарт, Гюнтер, Кох, Франтц (Вальдшмидт, 69), Хаберер, Грифо (Терраццино, 90), Кюблер, Петерсен, Нидерлехнер (Хелер, 81).
"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Герхардт, Штеффен (Реджбечай, 79), Гилавоги, Брекало (Удуохай, 90), Арнольд, Виллиам, Вегорст (Клаус, 90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|21
|50
|2
|Бавария Мюнхен
|20
|42
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|21
|42
|4
|РБ Лейпциг
|21
|38
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|21
|33
|6
|Байер Леверкузен
|21
|33
|7
|Вольфсбург
|21
|32
|8
|Герта
|21
|31
|9
|Хоффенхайм
|21
|30
|10
|Вердер Бремен
|20
|27
|11
|Майнц 05
|21
|27
|12
|Фрайбург
|21
|23
|13
|Шальке
|20
|22
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|20
|22
|15
|Аугсбург
|20
|18
|16
|Штутгарт
|20
|15
|17
|Ганновер 96
|21
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|21
|12