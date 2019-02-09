Дортмундская "Боруссия" дома потеряла очки и другие результаты 21-го тура Бундеслиги

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Дортмундская "Боруссия" дома потеряла очки и другие результаты 21-го тура Бундеслиги

В рамках 21-го тура немецкой Бундеслиги состоялись пять матчей. Не обошлось без неожиданных результатов. К примеру, дортмундская "Боруссия" на своём поле не сумела обыграть "Хоффенхайм", а менхенгладбахская "Боруссия" и вовсе была разгромлена "Гертой".

"Боруссия Д" – "Хоффенхайм" - 3:3

Голы: Санчо, 32 - 1:0, Гётце, 43 - 2:0, Геррейру, 66 - 3:0, Бельфодиль, 75 - 3:1, Кадержабек, 83 - 3:2, Бельфодиль, 87 - 3:3.

"Боруссия Д": Бюрки, Диалло, Хакими, Пищек, Геррейру (Вольф, 90), Санчо, Витсель, Дауд, Вайгль, Гётце (Топрак, 83), Филипп (Пако Алькасер, 70).

"Хоффенхайм": Бауманн, Хюбнер, Бичакчич, Пош, Шульц, Гриллич, Битенкур (Нелсон, 70), Демирбай (Гайгер, 46), Кадержабек, Крамарич (Бельфодиль, 46), Жоэлинтон.
 

"РБ Лейпциг" – "Айнтрахт" - 0:0

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Орбан, Мукиеле, Хальстенберг, Лаймер (Форсберг, 67), Забитцер (Адамс, 90), Ильзанкер, Демме, Вернер (Матеус Кунья, 85), Поульсен.

"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Ндика, да Кошта, Фернандес, Костич, Роде (Гачинович, 60), Хасебе, Ребич (Виллемс, 77), Аллер, Йович.
 

"Боруссия М" – "Герта" - 0:3

Голы: Калу, 30 - 0:1, Дуда, 56 - 0:2, Зельке, 76 - 0:3.

"Боруссия М": Зоммер, Гинтер, Вендт, Ланг (Херрманн, 64), Эльведи, Нойхаус, Штробль (Крамер, 81), Хофманн (Кюизанс, 34), Азар, Плеа, Штиндль.

"Герта": Ярстейн, Штарк, Рекик, Торунарига, Миттельштедт, Груйич, Лустенбергер, Дуда (Дарида, 88), Калу, Клюнтер, Зельке.
 

"Ганновер" – "Нюрнберг" - 2:0

Голы: Мюллер, 45 - 1:0, Мюллер, 77 - 2:0.

"Ганновер": Эссер, Акпогума (Виммер, 44), Остжолек, Корб, Антон, Мюллер (Фоссум, 78), Бакалож, Уолас, Харагути, Жонатас, Вайдандт (Вуд, 63).

"Нюрнберг": Матения, Мюль, Ляйбольд, Валентини (Исхак, 88), Эвертон, Райн, Беренс, Матеус Перейра, Паласиос-Мартинес (Фукс, 60), Кнелль (Кубо, 76), Зреляк.

Удаление: Райн (11).
 

"Фрайбург" – "Вольфсбург" - 3:3

Голы: Руссийон, 11 - 0:1, Грифо, 37 - 1:1, Вегорст, 63 (пенальти) - 1:2, Петерсен, 70 - 2:2, Штеффен, 74 - 2:3, Вальдшмидт, 87 - 3:3.

"Фрайбург": Шволов, Хайнц, Линхарт, Гюнтер, Кох, Франтц (Вальдшмидт, 69), Хаберер, Грифо (Терраццино, 90), Кюблер, Петерсен, Нидерлехнер (Хелер, 81).

"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Герхардт, Штеффен (Реджбечай, 79), Гилавоги, Брекало (Удуохай, 90), Арнольд, Виллиам, Вегорст (Клаус, 90).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 21 50
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 20 42
3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 21 42
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 21 38
5 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 21 33
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 21 33
7 Вольфсбург Вольфсбург 21 32
8 Герта Герта 21 31
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 21 30
10 Вердер Бремен Вердер Бремен 20 27
11 Майнц 05 Майнц 05 21 27
12 Фрайбург Фрайбург 21 23
13 Шальке Шальке 20 22
14 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 20 22
15 Аугсбург Аугсбург 20 18
16 Штутгарт Штутгарт 20 15
17 Ганновер 96 Ганновер 96 21 14
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 21 12
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