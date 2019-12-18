Дортмундская "Боруссия" дома сыграла вничью с "Лейпцигом" в рамках 16-го тура чемпионата Германии.

В составе хозяев голами отметились Юлиан Брандт, Юлиан Вайгль и Джейдон Санчо.

У гостей два мяча забил Тимо Вернер и еще один гол в свой актив записал Патрик Шик.

Голы: Вайгль, 23 - 1:0, Брандт, 34 - 2:0, Вернер, 47 - 2:1, Вернер, 53 - 2:2, Санчо, 55 - 3:2, Шик, 77 - 3:3

"Боруссия Д": Бюрки, Загаду, Аканджи, Хуммельс, Хакими, Брандт, Вайгль, Азар, Санчо (Пишчек, 71), Ройс, Геррейру (Шульц, 84).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Упамекано, Мукиеле, Хальстенберг, Клостерманн, Демме, Забитцер (Матеус Кунья, 70), Лаймер, Форсберг (Нкунку, 46), Поульсен (Шик, 62), Вернер.

В турнирной таблице Бундеслиги "Боруссия" занимает 3 место, набрав 30 баллов. У "Лейпцига" 34 очка и 1 место.

А еще: "Боруссия" из Менхегладбаха проиграла "Вольфсбургу" в чемпионате Германии| http://soccernews.ru