Дортмундская "Боруссия" дома сыграла вничью с "Лейпцигом"
Дортмундская "Боруссия" дома сыграла вничью с "Лейпцигом" в рамках 16-го тура чемпионата Германии.
В составе хозяев голами отметились Юлиан Брандт, Юлиан Вайгль и Джейдон Санчо.
У гостей два мяча забил Тимо Вернер и еще один гол в свой актив записал Патрик Шик.
Голы: Вайгль, 23 - 1:0, Брандт, 34 - 2:0, Вернер, 47 - 2:1, Вернер, 53 - 2:2, Санчо, 55 - 3:2, Шик, 77 - 3:3
"Боруссия Д": Бюрки, Загаду, Аканджи, Хуммельс, Хакими, Брандт, Вайгль, Азар, Санчо (Пишчек, 71), Ройс, Геррейру (Шульц, 84).
"РБ Лейпциг": Гулачи, Упамекано, Мукиеле, Хальстенберг, Клостерманн, Демме, Забитцер (Матеус Кунья, 70), Лаймер, Форсберг (Нкунку, 46), Поульсен (Шик, 62), Вернер.
В турнирной таблице Бундеслиги "Боруссия" занимает 3 место, набрав 30 баллов. У "Лейпцига" 34 очка и 1 место.
А еще: "Боруссия" из Менхегладбаха проиграла "Вольфсбургу" в чемпионате Германии| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|15
|33
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|15
|31
|3
|Боруссия Дортмунд
|15
|29
|4
|Шальке
|15
|28
|5
|Бавария Мюнхен
|15
|27
|6
|Фрайбург
|15
|25
|7
|Байер Леверкузен
|15
|25
|8
|Вольфсбург
|15
|23
|9
|Хоффенхайм
|15
|21
|10
|Унион Берлин
|15
|20
|11
|Аугсбург
|15
|20
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|15
|18
|13
|Майнц 05
|16
|18
|14
|Герта
|15
|15
|15
|Вердер Бремен
|16
|14
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|15
|12
|17
|Кельн
|15
|11
|18
|Падерборн
|15
|9