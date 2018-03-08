Дортмундская "Боруссия" дома уступила "Ред Буллу"

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Дортмундская "Боруссия" дома уступила "Ред Буллу"

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Боруссия" Дортмунд на своем поле проиграла "Ред Буллу". Дублем ответился Валон Бериша, единственный мяч у немцев забил Андре Шюррле.

"Боруссия" Д Германия – "Ред Булл" Австрия - 1:2 (0:0)
Голы: Бериша, 49 (с пенальти) - 0:1, Бериша, 56 - 0:2, Шюррле, 62 - 1:2

"Боруссия" Д: Бюрки, Топрак, Папастатопулос, Шмельцер, Кастро, Гетце (Пулишич, 61), Вайгль, Шюррле, Дауд, Ройс, Батшуайи (Филипп, 61).

"Ред Булл": Вальке, Рамальо, Ульмер, Лайнер, Чалета-Цар, Эдара (Ябо, 90), Самассеку, Шлагер (Минамино, 73), Бериша, Хван Хи Чхан (Гульбрандсен, 69), Дабур. 

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