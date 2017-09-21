Дортмундская "Боруссия" достигла отметки в 3000 голов в Бундеслиге

В матче пятого тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" в гостях разгромила "Гамбург" со счётом 3:0.

Как сообщает Gracenote Live, третий гол в этом поединке стал для "шмелей" 3000-м в рамках Бундеслиги.

Стоит отметить, что эта отметка, кроме "Боруссии", покорилась только двум клубам - "Баварии" (3863) и "Вердеру" (3039). | http://soccernews.ru