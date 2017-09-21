Дортмундская "Боруссия" достигла отметки в 3000 голов в Бундеслиге

Теги боруссия дортмундбавария мюнхенвердер бремен

Дортмундская "Боруссия" достигла отметки в 3000 голов в Бундеслиге

В матче пятого тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" в гостях разгромила "Гамбург" со счётом 3:0.

Как сообщает Gracenote Live, третий гол в этом поединке стал для "шмелей" 3000-м в рамках Бундеслиги.

Стоит отметить, что эта отметка, кроме "Боруссии", покорилась только двум клубам - "Баварии" (3863) и "Вердеру" (3039). | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Спартак" объявил о продлении Комбарова и Глушакова

"Спартак" объявил о продлении Комбарова и Глушакова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 5 13
2 Бавария Мюнхен 5 12
3 Хоффенхайм 5 11
4 Ганновер 96 5 11
5 Аугсбург 5 10
6 Шальке 5 9
7 Боруссия Менхенгладбах 5 8
8 Герта 5 8
9 РБ Лейпциг 5 7
10 Айнтрахт Франкфурт 5 7
11 Гамбург 5 6
12 Штутгарт 5 6
13 Вольфсбург 5 5
14 Байер Леверкузен 5 4
15 Майнц 05 5 3
16 Фрайбург 5 3
17 Вердер Бремен 5 2
18 Кельн 5 0
Полная таблица

топ-5 тегов