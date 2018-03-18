Дортмундская "Боруссия" готова потратить 40 миллионов евро на форварда сборной Аргентины

Теги расинг клубборуссия дортмундлаутаро мартинесинтер милан

Дортмундская "Боруссия" готова потратить 40 миллионов евро на форварда сборной АргентиныДортмундская "Боруссия" заинтересовалась форвардом аргентинского "Расинга" Лаутаро Мартинесом, информирует TyC Sports.

По сведениям источника, "шмели" уже сделали предложение в размере 40 миллионов евро по 20-летнему нападающему. 

Отметим, что ранее миланский "Интер" за перспективного игрок был готов заплатить 33 миллиона евро.

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