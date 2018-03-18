Дортмундская "Боруссия" готова потратить 40 миллионов евро на форварда сборной Аргентины

Дортмундская "Боруссия" заинтересовалась форвардом аргентинского "Расинга" Лаутаро Мартинесом, информирует TyC Sports.

По сведениям источника, "шмели" уже сделали предложение в размере 40 миллионов евро по 20-летнему нападающему.

Отметим, что ранее миланский "Интер" за перспективного игрок был готов заплатить 33 миллиона евро.

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