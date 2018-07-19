Дортмундская "Боруссия" готова выложить 30 миллионов евро за защитника "Барселоны"

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Дортмундская "Боруссия" готова выложить 30 миллионов евро за защитника "Барселоны"Дортмундская "Боруссия" нацелилась на защитника каталонской "Барселоны" Йерри Мину, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "шершни" готовы сделать предложение по 23-летнему беку "сине-гранатовых" в размере 30-ти миллионов евро. Такая сумма вполне может устроить каталонский гранд при условии включения в договор продажи пункта о возможном обратном выкупе колумбийца за фиксированную плату.

Напомним, "Боруссии" также интересен Манджукич. | soccernews.ru

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