Дортмундская "Боруссия" готова выложить 30 миллионов евро за защитника "Барселоны"
Дортмундская "Боруссия" нацелилась на защитника каталонской "Барселоны" Йерри Мину, информирует испанская пресса.
Так, сообщается, что "шершни" готовы сделать предложение по 23-летнему беку "сине-гранатовых" в размере 30-ти миллионов евро. Такая сумма вполне может устроить каталонский гранд при условии включения в договор продажи пункта о возможном обратном выкупе колумбийца за фиксированную плату.
Напомним, "Боруссии" также интересен Манджукич. | soccernews.ru
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