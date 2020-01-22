Дортмундская "Боруссия" готова заплатить 50 миллионов евро за 17-летнего таланта

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Дортмундская "Боруссия" готова заплатить 50 миллионов евро за 17-летнего таланта

Дортмундская "Боруссия" хочет купить полузащитника "Ренна" Эдуардо Камавинга, сообщает Bild.

По сведениям издания, немецкий клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 50 миллионов евро. 

Ранее сообщалось, что молодой француз также входит в сферу интересов "Реала", "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 17-летний Камавинга провел за "Ренн" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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