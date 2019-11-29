Дортмундская "Боруссия" хочет как можно быстрее расстаться с Санчо
Руководство дортмундской "Боруссии" намерено этой зимой продать 19-летнего игрока Джейдоном Санчо, сообщает The Independent.
В немецком клубе недовольны поведением молодого футболиста и тем, что его агенты начали заранее готовить его трансфер. Отношения боссов команды и представителей Санчо окончательно испортились.
Сам футболист заинтересован в переходе в "Барселону" или мадридский "Реал".
Напомним, что на 19-летнего игрока также претендуют "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и ПСЖ. Его рыночная стоимость - 100 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Джейдон забил 6 мячей и отдал 9 результативных передач в 18 матчах.
А еще: ПСЖ вступил в гонку за Санчо| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|12
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|2
|РБ Лейпциг
|12
|24
|3
|Бавария Мюнхен
|12
|24
|4
|Фрайбург
|12
|22
|5
|Шальке
|12
|22
|6
|Боруссия Дортмунд
|12
|20
|7
|Вольфсбург
|12
|20
|8
|Хоффенхайм
|12
|20
|9
|Байер Леверкузен
|12
|19
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|12
|17
|11
|Унион Берлин
|12
|16
|12
|Аугсбург
|12
|13
|13
|Майнц 05
|12
|12
|14
|Вердер Бремен
|12
|11
|15
|Герта
|12
|11
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|12
|11
|17
|Кельн
|12
|7
|18
|Падерборн
|12
|5