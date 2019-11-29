Дортмундская "Боруссия" хочет как можно быстрее расстаться с Санчо

Руководство дортмундской "Боруссии" намерено этой зимой продать 19-летнего игрока Джейдоном Санчо, сообщает The Independent.



В немецком клубе недовольны поведением молодого футболиста и тем, что его агенты начали заранее готовить его трансфер. Отношения боссов команды и представителей Санчо окончательно испортились.



Сам футболист заинтересован в переходе в "Барселону" или мадридский "Реал".

Напомним, что на 19-летнего игрока также претендуют "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и ПСЖ. Его рыночная стоимость - 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Джейдон забил 6 мячей и отдал 9 результативных передач в 18 матчах.

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