Дортмундская "Боруссия" хочет купить бывшего игрока "Манчестер Юнайтед"



Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к ивуарийскому полузащитнику "Кристал Пэлас" Вильфриду Заа, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе "шмелей" Заа может заменить американского хавбека Кристиана Пулишича, который перейдет в "Челси".

26-летний Заа выступает за "Кристал Пэлас" с 2010 по 2013 годы, а также с 2014 года. Также играл за "Манчестер Юнайтед". Всего провел за "орлов" 308 матчей во всех турнирах, забил 46 мячей и отдал 59 голевых пасов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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