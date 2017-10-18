Дортмундская "Боруссия" хочет купить де Лигта

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Дортмундская "Боруссия" хочет купить де Лигта

"Боруссия" Дортмунд проявляет интерес к защитнику "Аякса" Маттейсу де Лигту, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, немецкий клуб намерен приобрести футболиста в январе и готов заплатить за него порядка 20 миллионов евро.

Впрочем на данный момент этот трансфер маловероятен.

"Маттейс пока хочет остаться в "Аяксе". Зимой он не покинет клуб", - сказал агент игрока Барри Хулсхофф.

18-летний де Лигт выступает за "Аякс" с 2016 года, провел за клуб 28 матчей и забил 3 гола. За сборную Голландии сыграл 2 матча.

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