Дортмундская "Боруссия" хочет купить Хадсона-Одои

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Дортмундская "Боруссия" хочет купить Хадсона-Одои

Дортмундская "Боруссия" включилась в борьбу за вингера "Челси" Каллума Хадсона-Одои, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, 18-летний англичанин является одной из трансферных целей "шмелей" на летнее межсезонье.

Главным претендентом на юного форварда считается "Бавария".

Контракт игрока с "Челси" истекает в 2020 году и он отказывается его продлевать.

В текущем сезоне Хадсон-Одои сыграл за "синих" 19 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.

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