Дортмундская "Боруссия" хочет подписать Малкома

Дортмундская "Боруссия" нацелилась на вингера "Барселоны" Малкома.

Как сообщает Goal.com, переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии. Стоимость сделки может составить 42 миллиона евро. Напомним, что именно за такую сумму каталонцы приобрели бразильца у "Бордо".

В прошлом сезоне на счету Малкома четыре забитых мяча и два ассиста в 24 играх.

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