Дортмундская "Боруссия" хочет подписать Малкома
Дортмундская "Боруссия" нацелилась на вингера "Барселоны" Малкома.
Как сообщает Goal.com, переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии. Стоимость сделки может составить 42 миллиона евро. Напомним, что именно за такую сумму каталонцы приобрели бразильца у "Бордо".
В прошлом сезоне на счету Малкома четыре забитых мяча и два ассиста в 24 играх.
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|Команда
|М
|О
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|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19