Дортмундская "Боруссия" хочет получить за Дембеле 120 миллионов евро

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Дортмундская "Боруссия" хочет получить за Дембеле 120 миллионов евро

"Боруссия" Дортмунд может согласиться продать французского нападающего Усмана Дембеле, сообщает Kicker.de.

По сведениям издания, руководство немецкого клуба оценивает футболиста в 120 миллионов евро. Напомним, что "Барселона" готова заплатить за игрока 70 миллионов евро плюс бонусы.

Ранее сообщалось, что 20-летним французом также интересуются "Арсенал" и "Реал".

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