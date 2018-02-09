Дортмундская "Боруссия" хочет получить за Пулишича 100 миллионов евро



"Боруссия" Дортмунд не намерена продавать американского полузащитника Кристиана Пулишича, сообщает Sport1.de.

По сведениям издания, немецкий клуб рассчитывает на игрока и может согласиться на его продажу только за 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 19-летним Пулишичем интересуются "Бавария", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".

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