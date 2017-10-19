Дортмундская "Боруссия" хочет продлить Бюрки и Ройса

Руководство дортмундской "Боруссии" намерено предложить новые контракты вратарю Роману Бюрки и вингеру Марко Ройсу, сообщает Kicker.

Пока неизвестно, на каких условиях боссы "шмелей" хотят продлить сотрудничество с 26-летним швейцарцем и 28-летним немцем.

Стоит отметить, что действующие соглашения Бюрки и Ройса с "Боруссией" истекают в 2019 году.

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