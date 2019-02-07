Дортмундская "Боруссия" хочет продлить контракт с главным тренером

Руководство дортмундской "Боруссии" хочет продлить контракт с главным тренером команды Люсьеном Фавром.

"Безусловно, в скором времени мы обсудим с ним продление контракта. Нам нравится сотрудничество с Фавром, потому что он хорошо выполняет свою работу. Мы найдём подходящее время, чтобы провести переговоры. Это не должно вызвать лишнего давления" - цитирует исполнительного директора клуба Ханса-Йоахима Ватцке Sport Bild.

Отметим, что действующий контракт Фавра с "Боруссией" рассчитан до 2020 года.

Под руководством 61-летнего швейцарца "шмели" лидируют в Бундеслиге. Кроме того, команда пробилась в 1/8 финала Лиги Чемпионов, где сыграет с "Тоттенхэмом".

Не пропустите: Шюррле назвал фейком новость о возможном досрочном возвращении в "Боруссию". | http://soccernews.ru