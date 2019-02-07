Дортмундская "Боруссия" хочет продлить контракт с главным тренером
Руководство дортмундской "Боруссии" хочет продлить контракт с главным тренером команды Люсьеном Фавром.
"Безусловно, в скором времени мы обсудим с ним продление контракта. Нам нравится сотрудничество с Фавром, потому что он хорошо выполняет свою работу. Мы найдём подходящее время, чтобы провести переговоры. Это не должно вызвать лишнего давления" - цитирует исполнительного директора клуба Ханса-Йоахима Ватцке Sport Bild.
Отметим, что действующий контракт Фавра с "Боруссией" рассчитан до 2020 года.
Под руководством 61-летнего швейцарца "шмели" лидируют в Бундеслиге. Кроме того, команда пробилась в 1/8 финала Лиги Чемпионов, где сыграет с "Тоттенхэмом".
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|Команда
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|20
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|20
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|20
|42
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|20
|32
|6
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|20
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|7
|Байер Леверкузен
|20
|30
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|Хоффенхайм
|20
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|20
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|Майнц 05
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|20
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|13
|Фрайбург
|20
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|20
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|20
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