Дортмундская "Боруссия" хочет продлить контракт с главным тренером

Теги боруссия дортмундлюсьен фаврханс-йоахим ватцке

Дортмундская "Боруссия" хочет продлить контракт с главным тренером

Руководство дортмундской "Боруссии" хочет продлить контракт с главным тренером команды Люсьеном Фавром.

"Безусловно, в скором времени мы обсудим с ним продление контракта. Нам нравится сотрудничество с Фавром, потому что он хорошо выполняет свою работу. Мы найдём подходящее время, чтобы провести переговоры. Это не должно вызвать лишнего давления" - цитирует исполнительного директора клуба Ханса-Йоахима Ватцке Sport Bild.

Отметим, что действующий контракт Фавра с "Боруссией" рассчитан до 2020 года.

Под руководством 61-летнего швейцарца "шмели" лидируют в Бундеслиге. Кроме того, команда пробилась в 1/8 финала Лиги Чемпионов, где сыграет с "Тоттенхэмом".

Не пропустите: Шюррле назвал фейком новость о возможном досрочном возвращении в "Боруссию". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Интер" контактирует с Моуринью

"Интер" контактирует с Моуринью

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 20 49
2 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 20 42
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 20 42
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 20 37
5 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 20 32
6 Вольфсбург Вольфсбург 20 31
7 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 20 30
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 20 29
9 Герта Герта 20 28
10 Вердер Бремен Вердер Бремен 20 27
11 Майнц 05 Майнц 05 20 27
12 Шальке Шальке 20 22
13 Фрайбург Фрайбург 20 22
14 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 20 22
15 Аугсбург Аугсбург 20 18
16 Штутгарт Штутгарт 20 15
17 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 20 12
18 Ганновер 96 Ганновер 96 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов