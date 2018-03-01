Дортмундская "Боруссия" хочет продлить Ройса



Дортмундская "Боруссия" предложила новый контракт полузащитнику Марко Ройсу, сообщает Bild.

По сведениям издания, стороны провели переговоры о продлении соглашения на прошлой неделе. Впрочем хавбек пока не принял предложение клуба, так как не верит в возможность завоевания с ним трофеев.

Его нынешний контракт истекает летом 2019 года. Ранее Ройс заявлял, что хочет сменить клуб ближайшим летом.

В этом сезоне 28-летний Ройс провел за "Боруссию" 5 матчей и забил 2 гола.

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