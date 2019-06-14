Дортмундская "Боруссия" хочет вернуть Хуммельса

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Дортмундская "Боруссия" хочет вернуть Хуммельса

Игрок "Баварии" Матс Хуммельс вернется в дортмундскую "Боруссию", пишет Sport Bild. 

По данным издания, агенты клуба уже начали переговоры с "Баварией". Мюнхенский клуб уже сообщил главному тренеру Нико Ковачу о том, что "Боруссия" интересуется 30-летнем игроком.

Его контракт с "Баварией" действует до лета 2021 года. Хуммельс перешёл из дортмундской "Боруссии" в "Баварию" в 2016 году. В прошедшем сезоне он участвовал в 21 матче чемпионата Германии.

В дортмундской "Боруссии" защитник играл с 2008 года. 

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