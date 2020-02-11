Дортмундская "Боруссия" хочет заменить Санчо экс-игроком "Зари"

Теги боруссия дортмундклуб брюггеджейдон санчоденнис бонавентуретрансферы

Дортмундская "Боруссия" хочет заменить Санчо экс-игроком "Зари"

Дортмундская "Боруссия" определилась с заменой для вингера Джейдона Санчо, который с высокой долей вероятности покинет клуб летом.

По информации Goal.com, "шмели" считают, что преемником звёздного англичанина сможет стать Деннис Бонавентуре из "Брюгге".

22-летний нигериец начинал европейскую карьеру в луганской "Заре", а в 2017 году перебрался в Бельгию.

В текущем сезоне фланговый форвард обратил на себя внимание, оформив дубль в матче с "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу". 

Рыночная стоимость Бонавентуре оценивается в 12 миллионов евро.

Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" лишилась третьего ключевого игрока перед матчем с ПСЖ в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В ДЮСШ Осинников посчитали письмо "Монако" о выплатах за Головина розыгрышем и не ответили на него

В ДЮСШ Осинников посчитали письмо "Монако" о выплатах за Головина розыгрышем и не ответили на него

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 24 57
2 Гент Гент 25 49
3 Антверпен Антверпен 24 45
4 Шарлеруа Шарлеруа 24 44
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 24 41
6 Генк Генк 24 37
7 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 25 34
8 Мехелен Мехелен 24 34
9 Андерлехт Андерлехт 25 34
10 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 25 32
11 Мукрон Перувелз Мукрон Перувелз 25 30
12 Кортрийк Кортрийк 24 26
13 Эупен Эупен 25 26
14 Остенде Остенде 25 21
15 Ред Стар Ваасланд Ред Стар Ваасланд 24 20
16 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 25 14
Полная таблица

топ-5 тегов