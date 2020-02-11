Дортмундская "Боруссия" хочет заменить Санчо экс-игроком "Зари"
Дортмундская "Боруссия" определилась с заменой для вингера Джейдона Санчо, который с высокой долей вероятности покинет клуб летом.
По информации Goal.com, "шмели" считают, что преемником звёздного англичанина сможет стать Деннис Бонавентуре из "Брюгге".
22-летний нигериец начинал европейскую карьеру в луганской "Заре", а в 2017 году перебрался в Бельгию.
В текущем сезоне фланговый форвард обратил на себя внимание, оформив дубль в матче с "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу".
Рыночная стоимость Бонавентуре оценивается в 12 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|24
|57
|2
|Гент
|25
|49
|3
|Антверпен
|24
|45
|4
|Шарлеруа
|24
|44
|5
|Стандард Льеж
|24
|41
|6
|Генк
|24
|37
|7
|Зульте-Варегем
|25
|34
|8
|Мехелен
|24
|34
|9
|Андерлехт
|25
|34
|10
|Сент-Трюйден
|25
|32
|11
|Мукрон Перувелз
|25
|30
|12
|Кортрийк
|24
|26
|13
|Эупен
|25
|26
|14
|Остенде
|25
|21
|15
|Ред Стар Ваасланд
|24
|20
|16
|Серкль Брюгге
|25
|14