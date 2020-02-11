Дортмундская "Боруссия" хочет заменить Санчо экс-игроком "Зари"

Дортмундская "Боруссия" определилась с заменой для вингера Джейдона Санчо, который с высокой долей вероятности покинет клуб летом.

По информации Goal.com, "шмели" считают, что преемником звёздного англичанина сможет стать Деннис Бонавентуре из "Брюгге".

22-летний нигериец начинал европейскую карьеру в луганской "Заре", а в 2017 году перебрался в Бельгию.

В текущем сезоне фланговый форвард обратил на себя внимание, оформив дубль в матче с "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу".

Рыночная стоимость Бонавентуре оценивается в 12 миллионов евро.

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