Дортмундская "Боруссия" и "Барселона" сыграли вничью в Лиги чемпионов

"Барселона" и "Боруссия" закончили безголевой ничьей в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Боруссия" - "Барселона" - 0:0

"Боруссия Д": Бюрки, Аканджи, Хуммельс, Хакими, Геррейру, Дилэйни, Санчо, Азар (Брандт, 73), Витцель, Ройс, Пако Алькасер (Бруун Ларсен, 87).

"Барселона: тер Стеген, Семеду, Альба (Серджи Роберто, 40), Лангле, Пике, Бускетс (Ракитич, 60), де Йонг, Артур, Фати (Месси, 59), Гризманн, Суарес.

Во втором туре "Барселона" сыграет с "Интером". Матч состоится 2 октября и начнется в 22:00 (мск). "Боруссия" в тот же день сразится со "Славией".

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