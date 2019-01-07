Дортмундская "Боруссия" и "Бавария" поборются за Вернера
Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер может перейти в другой клуб. Об этом сообщает Bild
Ранее стало известно, что в игроке заинтересована "Бавария", однако "Боруссия" также хочет приобрести Вернера. .
"РБ Лейпциг" готов отпустить игрока не менее 60 миллионов евро.
"Боруссии" может помочь тот факт, что "Лейпциг" заинтересован в игроке "Боруссии" Максимилиане Филиппе.
В текущем сезоне и Вернер участвовал в 17 играх, забил 11 голов и сделал 7 ассистов.
А еще: Бутрагеньо сделал громкое заявление о зимней трансферной кампании "Реала"| http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
2
Судья праздновал голы в ворота "Реала"
-
Пике планирует привлечь Месси в качестве акционера "Андорры"
-
"Зенит" интересуется защитником "Ромы"
-
2
ПСЖ отдал 120 тысяч евро за выход в 1/16 финала в Кубка Франции побежденному "Понтиви"
-
Чех хочет подписать новый контракт с "Арсеналом"
-
"Барселона" 11 из 13 раз становилась чемпионом, лидируя после первого круга
-
1
В Петербурге прошел флешмоб в поддержку Кокорина
-
Новый игрок "Реала" поделился впечатлениями о команде
-
"Тоттенхэм" интересуется защитником "Сампдории"
-
"Атлетико" хочет продлить контракт с Облаком
-
Игрок "Челси" Лофтус-Чик из-за травмы выбыл до конца января
-
Самедов будет играть в "Крыльях Советов" до конца сезона
-
"Барселона" планирует заработать на трансферах этим летом
-
Лукаку высказался о новом тренере "МЮ"
-
"Андерлехт" назвал имя нового тренера
-
"Челси" ищет замену Фабрегасу
-
"Ювентус" интересуется игроком "Дженоа"
-
Дортмундская "Боруссия" и "Бавария" поборются за Вернера
-
"Челси" озвучил цену на Фабрегаса
-
"Ювентус" получил три предложения по Пауло Дибале
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|17
|42
|2
|Бавария Мюнхен
|17
|36
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|33
|4
|РБ Лейпциг
|17
|31
|5
|Вольфсбург
|17
|28
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|27
|7
|Хоффенхайм
|17
|25
|8
|Герта
|17
|24
|9
|Байер Леверкузен
|17
|24
|10
|Вердер Бремен
|17
|22
|11
|Фрайбург
|17
|21
|12
|Майнц 05
|17
|21
|13
|Шальке
|17
|18
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|17
|18
|15
|Аугсбург
|17
|15
|16
|Штутгарт
|17
|14
|17
|Ганновер 96
|17
|11
|18
|ФК Нюрнберг
|17
|11