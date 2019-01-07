Дортмундская "Боруссия" и "Бавария" поборются за Вернера

Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер может перейти в другой клуб. Об этом сообщает Bild

Ранее стало известно, что в игроке заинтересована "Бавария", однако "Боруссия" также хочет приобрести Вернера. .

"РБ Лейпциг" готов отпустить игрока не менее 60 миллионов евро.

"Боруссии" может помочь тот факт, что "Лейпциг" заинтересован в игроке "Боруссии" Максимилиане Филиппе.

В текущем сезоне и Вернер участвовал в 17 играх, забил 11 голов и сделал 7 ассистов.

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