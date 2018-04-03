Дортмундская "Боруссия" и "Ливерпуль" поборются за молодого итальянца

Дортмундская "Боруссия" и "Ливерпуль" проявляют интерес к полузащитнику "Кальяри" Николе Барелле, сообщает La Nuova Sardegna.

По сведениям издания, оба клуба рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также он входит в сферу интересов "Милана" и "Ювентус".

21-летний Барелла выступает за "Кальяри" с 2014 года, провел за клуб 65 матчей и забил 5 голов. Его контракт с клубом истекает в 2022 году.

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