Дортмундская "Боруссия" и "РБ Лейпциг" добыли гостевые победы в 13-м туре Бундеслиги

Завершились ещё четыре матча 13-го тура немецкой Бундеслиги.

Выделим выездные победы дортмундской "Боруссии" и "РБ Лейпциг", которые обыграли "Герту" и "Падерборн" соответственно.

"Падерборн" – "РБ Лейпциг" - 2:3

Голы: 0:1 – 3 Шик, 0:2 – 4 Забитцер, 0:3 – 26 Вернер, 1:3 – 62 Мамба, 2:3 – 73 Гьясула.

"Падерборн": Цингерле, Янс (Сабири, 85), Шонлау, Коллинз, Килиан, Гьясула, Василиадис, Хольтманн (Антви-Аджей, 61), Прегер, Мамба, Цолински (Михель, 73).

"РБ Лейпциг": Мвого, Клостерманн, Мукиеле (Саракки, 56), Упамекано, Забитцер (Айдара, 61), Ильзанкер, Лаймер, Демме, Нкунку, Вернер, Шик (Матеус Кунья, 75).



"Кёльн" – "Аугсбург" - 1:1

Голы: 0:1 – 43 Нидерлехнер, 1:1 – 86 Кордоба.

"Кёльн": Хорн, Якобс, Борнаув, Шмитц, Хектор, Верстрате (Кайнц, 46), Хегер (Эхизибуэ, 46), Дрекслер, Чихос, Теродде, Модест (Кордоба, 64).

"Аугсбург": Коубек, Фрамбергер (Лихтштайнер, 28), Гауэлеу, Едвай, Макс, Байер, Хан, Хедира, Варгас (Йенсен, 84), Кордова (Моравек, 57), Нидерлехнер.

Удаления: Чихос (39), Хан (44).



"Герта" – "Боруссия Д" - 1:2

Голы: 0:1 – 15 Санчо, 0:2 – 17 Азар, 1:2 – 34 Дарида.

"Герта": Крафт, Рекик, Штарк (Дилросун, 68), Боята, Миттельштедт, Дарида (Калу, 78), Груйич, Вольф, Шелбред, Лукебакио (Ибишевич, 68), Зельке.

"Боруссия Д": Бюрки, Загаду, Хуммельс, Хакими, Аканджи, Брандт, Санчо (Шмельцер, 90), Азар (Пишчек, 84), Витцель, Ройс (Гетце, 90), Геррейру.

Удаление: Хуммельс (45).



"Хоффенхайм" – "Фортуна" - 1:1

Голы: 1:0 – 6 Крамарич, 1:1 – 87 Хеннингс.

"Хоффенхайм": Бауманн, Пош, Фогт, Бичакчич, Кадержабек, Сков, Руди, Локадия (Бебу, 60), Гриллич (Самассеку, 86), Адамян (Гайгер, 74), Крамарич.

"Фортуна": Стеффен, Циммер (Томми, 46), Айхан, Адамс, Циммерманн, Текпетей (Ковнацки, 60), Зоботтка (Бодзек, 64), Зуттнер, Моралес, Хоффманн, Хеннингс.

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