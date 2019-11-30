Дортмундская "Боруссия" и "РБ Лейпциг" добыли гостевые победы в 13-м туре Бундеслиги
Завершились ещё четыре матча 13-го тура немецкой Бундеслиги.
Выделим выездные победы дортмундской "Боруссии" и "РБ Лейпциг", которые обыграли "Герту" и "Падерборн" соответственно.
"Падерборн" – "РБ Лейпциг" - 2:3
Голы: 0:1 – 3 Шик, 0:2 – 4 Забитцер, 0:3 – 26 Вернер, 1:3 – 62 Мамба, 2:3 – 73 Гьясула.
"Падерборн": Цингерле, Янс (Сабири, 85), Шонлау, Коллинз, Килиан, Гьясула, Василиадис, Хольтманн (Антви-Аджей, 61), Прегер, Мамба, Цолински (Михель, 73).
"РБ Лейпциг": Мвого, Клостерманн, Мукиеле (Саракки, 56), Упамекано, Забитцер (Айдара, 61), Ильзанкер, Лаймер, Демме, Нкунку, Вернер, Шик (Матеус Кунья, 75).
"Кёльн" – "Аугсбург" - 1:1
Голы: 0:1 – 43 Нидерлехнер, 1:1 – 86 Кордоба.
"Кёльн": Хорн, Якобс, Борнаув, Шмитц, Хектор, Верстрате (Кайнц, 46), Хегер (Эхизибуэ, 46), Дрекслер, Чихос, Теродде, Модест (Кордоба, 64).
"Аугсбург": Коубек, Фрамбергер (Лихтштайнер, 28), Гауэлеу, Едвай, Макс, Байер, Хан, Хедира, Варгас (Йенсен, 84), Кордова (Моравек, 57), Нидерлехнер.
Удаления: Чихос (39), Хан (44).
"Герта" – "Боруссия Д" - 1:2
Голы: 0:1 – 15 Санчо, 0:2 – 17 Азар, 1:2 – 34 Дарида.
"Герта": Крафт, Рекик, Штарк (Дилросун, 68), Боята, Миттельштедт, Дарида (Калу, 78), Груйич, Вольф, Шелбред, Лукебакио (Ибишевич, 68), Зельке.
"Боруссия Д": Бюрки, Загаду, Хуммельс, Хакими, Аканджи, Брандт, Санчо (Шмельцер, 90), Азар (Пишчек, 84), Витцель, Ройс (Гетце, 90), Геррейру.
Удаление: Хуммельс (45).
"Хоффенхайм" – "Фортуна" - 1:1
Голы: 1:0 – 6 Крамарич, 1:1 – 87 Хеннингс.
"Хоффенхайм": Бауманн, Пош, Фогт, Бичакчич, Кадержабек, Сков, Руди, Локадия (Бебу, 60), Гриллич (Самассеку, 86), Адамян (Гайгер, 74), Крамарич.
"Фортуна": Стеффен, Циммер (Томми, 46), Айхан, Адамс, Циммерманн, Текпетей (Ковнацки, 60), Зоботтка (Бодзек, 64), Зуттнер, Моралес, Хоффманн, Хеннингс.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|13
|27
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|12
|25
|3
|Шальке
|13
|25
|4
|Бавария Мюнхен
|12
|24
|5
|Фрайбург
|12
|22
|6
|Хоффенхайм
|13
|21
|7
|Боруссия Дортмунд
|12
|20
|8
|Вольфсбург
|12
|20
|9
|Байер Леверкузен
|12
|19
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|12
|17
|11
|Унион Берлин
|13
|16
|12
|Аугсбург
|12
|13
|13
|Фортуна Дюссельдорф
|13
|12
|14
|Майнц 05
|12
|12
|15
|Вердер Бремен
|12
|11
|16
|Герта
|12
|11
|17
|Кельн
|12
|7
|18
|Падерборн
|13
|5