Дортмундская "Боруссия" и "РБ Лейпциг" добыли гостевые победы в 13-м туре Бундеслиги

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Дортмундская "Боруссия" и "РБ Лейпциг" добыли гостевые победы в 13-м туре Бундеслиги

Завершились ещё четыре матча 13-го тура немецкой Бундеслиги.

Выделим выездные победы дортмундской "Боруссии" и "РБ Лейпциг", которые обыграли "Герту" и "Падерборн" соответственно.

"Падерборн" – "РБ Лейпциг" - 2:3

Голы: 0:1 – 3 Шик, 0:2 – 4 Забитцер, 0:3 – 26 Вернер, 1:3 – 62 Мамба, 2:3 – 73 Гьясула.

"Падерборн": Цингерле, Янс (Сабири, 85), Шонлау, Коллинз, Килиан, Гьясула, Василиадис, Хольтманн (Антви-Аджей, 61), Прегер, Мамба, Цолински (Михель, 73).

"РБ Лейпциг": Мвого, Клостерманн, Мукиеле (Саракки, 56), Упамекано, Забитцер (Айдара, 61), Ильзанкер, Лаймер, Демме, Нкунку, Вернер, Шик (Матеус Кунья, 75).
 

"Кёльн" – "Аугсбург" - 1:1

Голы: 0:1 – 43 Нидерлехнер, 1:1 – 86 Кордоба.

"Кёльн": Хорн, Якобс, Борнаув, Шмитц, Хектор, Верстрате (Кайнц, 46), Хегер (Эхизибуэ, 46), Дрекслер, Чихос, Теродде, Модест (Кордоба, 64).

"Аугсбург": Коубек, Фрамбергер (Лихтштайнер, 28), Гауэлеу, Едвай, Макс, Байер, Хан, Хедира, Варгас (Йенсен, 84), Кордова (Моравек, 57), Нидерлехнер.

Удаления: Чихос (39), Хан (44).
 

"Герта" – "Боруссия Д" - 1:2

Голы: 0:1 – 15 Санчо, 0:2 – 17 Азар, 1:2 – 34 Дарида.

"Герта": Крафт, Рекик, Штарк (Дилросун, 68), Боята, Миттельштедт, Дарида (Калу, 78), Груйич, Вольф, Шелбред, Лукебакио (Ибишевич, 68), Зельке.

"Боруссия Д": Бюрки, Загаду, Хуммельс, Хакими, Аканджи, Брандт, Санчо (Шмельцер, 90), Азар (Пишчек, 84), Витцель, Ройс (Гетце, 90), Геррейру.

Удаление: Хуммельс (45).
 

"Хоффенхайм" – "Фортуна" - 1:1

Голы: 1:0 – 6 Крамарич, 1:1 – 87 Хеннингс.

"Хоффенхайм": Бауманн, Пош, Фогт, Бичакчич, Кадержабек, Сков, Руди, Локадия (Бебу, 60), Гриллич (Самассеку, 86), Адамян (Гайгер, 74), Крамарич.

"Фортуна": Стеффен, Циммер (Томми, 46), Айхан, Адамс, Циммерманн, Текпетей (Ковнацки, 60), Зоботтка (Бодзек, 64), Зуттнер, Моралес, Хоффманн, Хеннингс.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 13 27
2 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 12 25
3 Шальке Шальке 13 25
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 12 24
5 Фрайбург Фрайбург 12 22
6 Хоффенхайм Хоффенхайм 13 21
7 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 12 20
8 Вольфсбург Вольфсбург 12 20
9 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 12 19
10 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 12 17
11 Унион Берлин Унион Берлин 13 16
12 Аугсбург Аугсбург 12 13
13 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 13 12
14 Майнц 05 Майнц 05 12 12
15 Вердер Бремен Вердер Бремен 12 11
16 Герта Герта 12 11
17 Кельн Кельн 12 7
18 Падерборн Падерборн 13 5
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