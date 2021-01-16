Дортмундская "Боруссия" и "РБ Лейпциг" потеряли очки в 16-м туре Бундеслиги

Состоялись ещё пять матчей 16-го тура немецкой Бундеслиги.

Выделим ничьи в играх дортмундской "Боруссии" и "РБ Лейпциг". "Шмели" не смогли победить "Майнц", а "быки" - "Вольфсбург".

"Боруссия Д" – "Майнц" - 1:1

Голы: 0:1 – 57 Озтуналы, 1:1 – 73 Менье.

"Боруссия Д": Бюрки, Хуммельс, Загаду (Аканджи, 45), Геррейру, Джан, Брандт, Санчо, Беллингем (Мукоко, 60), Менье, Ройс, Холанд.

"Майнц": Центнер, Белль, Мвене, Хак, Ниакате, Латца (Штегер, 90), Боэтиюс (Тауэр, 79), Озтуналы, Баррейро, Квайсон (Онисиво, 65), Буркардт (Салаи, 79).



"Вольфсбург" – "РБ Лейпциг" - 2:2

Голы: 0:1 – 4 Мукиеле, 1:1 – 22 Вегорст, 2:1 – 34 Штеффен, 2:2 – 54 Орбан.

"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу, Брукс, Лакруа, Пауло Отавио, Гилавоги, Штеффен (Филипп, 85), Герхардт, Шлагер, Баку (Брекало, 70), Вегорст.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле (Клостерманн, 66), Орбан, Хальстенберг, Упамекано, Анхелиньо, Кампль (Клюйверт, 78), Забитцер, Ольмо (Поульсен, 90), Айдара, Форсберг (Нкунку, 46).



"Вердер" – "Аугсбург" - 2:0

Голы: 1:0 – 84 Гебре Селассие, 2:0 – 87 Агу.

"Вердер": Павленка, Гебре Селассие, Топрак, Велькович, Фридль, Агу, Мевальд (Рашица, 90), Эггештайн, Мбом, Зельке (Шмид, 72), Сарджент (Груев, 90).

"Аугсбург": Гикевич, Гауэлеу, Оксфорд (Грегорич, 87), Удуохай, Педерсен, Калиджури (Гумны, 58), Хедира (Цивея, 87), Груэсо, Хан, Варгас (Саренрен Базее, 74), Финнбогасон (Нидерлехнер, 58).



"Кёльн" – "Герта" - 0:0

"Кёльн": Хорн, Эхизибуэ (Модест, 78), Чихос, Борнаув, Честич, Хорн (Якобс, 79), Дрекслер (Реджбечай, 90), Хектор (Озджан, 69), Вольф, Схири, Дуда.

"Герта": Шволов, Пекарик, Штарк, Альдерете, Миттельштедт (Нетц, 86), Дарида, Гендузи, Тузар, Кордоба (Редан, 86), Лукебакио (Матеус Кунья, 60), Пёнтек.



"Хоффенхайм" – "Арминия" - 0:0

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт (Нордтвейт, 46), Пош, Адамс, Руди, Йон, Гачинович (Бельфодиль, 88), Самассеку, Крамарич, Даббур (Адамян, 80), Бебу.

"Арминия": Ортега, Брюннер (де Медина, 58), Нильссон, Пипер, Барретт-Лаурсен, Ябо (Шипплок, 67), Доан, Хартель (Зойферт, 90), Кунце, Клос, Кордова (Гебауэр, 67).

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