Дортмундская "Боруссия" и "РБ Лейпциг" потеряли очки в 16-м туре Бундеслиги

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Дортмундская "Боруссия" и "РБ Лейпциг" потеряли очки в 16-м туре Бундеслиги

Состоялись ещё пять матчей 16-го тура немецкой Бундеслиги.

Выделим ничьи в играх дортмундской "Боруссии" и "РБ Лейпциг". "Шмели" не смогли победить "Майнц", а "быки" - "Вольфсбург".

"Боруссия Д" – "Майнц" - 1:1

Голы: 0:1 – 57 Озтуналы, 1:1 – 73 Менье.

"Боруссия Д": Бюрки, Хуммельс, Загаду (Аканджи, 45), Геррейру, Джан, Брандт, Санчо, Беллингем (Мукоко, 60), Менье, Ройс, Холанд.

"Майнц": Центнер, Белль, Мвене, Хак, Ниакате, Латца (Штегер, 90), Боэтиюс (Тауэр, 79), Озтуналы, Баррейро, Квайсон (Онисиво, 65), Буркардт (Салаи, 79).
 

"Вольфсбург" – "РБ Лейпциг" - 2:2

Голы: 0:1 – 4 Мукиеле, 1:1 – 22 Вегорст, 2:1 – 34 Штеффен, 2:2 – 54 Орбан.

"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу, Брукс, Лакруа, Пауло Отавио, Гилавоги, Штеффен (Филипп, 85), Герхардт, Шлагер, Баку (Брекало, 70), Вегорст.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле (Клостерманн, 66), Орбан, Хальстенберг, Упамекано, Анхелиньо, Кампль (Клюйверт, 78), Забитцер, Ольмо (Поульсен, 90), Айдара, Форсберг (Нкунку, 46).
 

"Вердер" – "Аугсбург" - 2:0

Голы: 1:0 – 84 Гебре Селассие, 2:0 – 87 Агу.

"Вердер": Павленка, Гебре Селассие, Топрак, Велькович, Фридль, Агу, Мевальд (Рашица, 90), Эггештайн, Мбом, Зельке (Шмид, 72), Сарджент (Груев, 90).

"Аугсбург": Гикевич, Гауэлеу, Оксфорд (Грегорич, 87), Удуохай, Педерсен, Калиджури (Гумны, 58), Хедира (Цивея, 87), Груэсо, Хан, Варгас (Саренрен Базее, 74), Финнбогасон (Нидерлехнер, 58).
 

"Кёльн" – "Герта" - 0:0

"Кёльн": Хорн, Эхизибуэ (Модест, 78), Чихос, Борнаув, Честич, Хорн (Якобс, 79), Дрекслер (Реджбечай, 90), Хектор (Озджан, 69), Вольф, Схири, Дуда.

"Герта": Шволов, Пекарик, Штарк, Альдерете, Миттельштедт (Нетц, 86), Дарида, Гендузи, Тузар, Кордоба (Редан, 86), Лукебакио (Матеус Кунья, 60), Пёнтек.
 

"Хоффенхайм" – "Арминия" - 0:0

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт (Нордтвейт, 46), Пош, Адамс, Руди, Йон, Гачинович (Бельфодиль, 88), Самассеку, Крамарич, Даббур (Адамян, 80), Бебу.

"Арминия": Ортега, Брюннер (де Медина, 58), Нильссон, Пипер, Барретт-Лаурсен, Ябо (Шипплок, 67), Доан, Хартель (Зойферт, 90), Кунце, Клос, Кордова (Гебауэр, 67).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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