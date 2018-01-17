Дортмундская "Боруссия" интересуется Батшуайи

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Дортмундская "Боруссия" интересуется Батшуайи

"Боруссия" Дортмунд проявляет интерес к бельгийскому нападающему "Челси" Миши Батшуайи, сообщает Bild.

По сведениям издания, немецкий клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Дортмундцы рассматривают кандидатуру бельгийца в качестве замены Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который хочет покинуть клуб.

Также бельгийцем интересуются "Севилья" и "Вест Хэм".

В этом сезоне 24-летний Батшауйи провел за "Челси" 21 матч и забил 7 голов.

Не пропустите: "Боруссия" оценивает Обамеянга в 70 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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