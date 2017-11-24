Дортмундская "Боруссия" интересуется двумя игроками "Базеля"

Два игрока "Базеля" - защитник Мануэль Аканджи и вингер Димитри Оберлен - могут перейти в дортмундскую "Боруссию".

Как сообщает Blick, спортивный директор "шмелей" Михаэль Цорк просматривал игру этих футболистов в матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

Стоит отметить, что права на Оберлена принадлежат австрийскому "Ред Булл Зальцбург", а за "Базель" он выступает на правах аренды.

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