Дортмундская "Боруссия" интересуется двумя игроками "Базеля"

Теги боруссия дортмундбазельдимитри оберлен

Дортмундская "Боруссия" интересуется двумя игроками "Базеля"

Два игрока "Базеля" - защитник Мануэль Аканджи и вингер Димитри Оберлен - могут перейти в дортмундскую "Боруссию".

Как сообщает Blick, спортивный директор "шмелей" Михаэль Цорк просматривал игру этих футболистов в матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

Стоит отметить, что права на Оберлена принадлежат австрийскому "Ред Булл Зальцбург", а за "Базель" он выступает на правах аренды.

Не пропустите: ПСЖ побил рекорд "Боруссии". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Месси продлил контракт с "Барселоной"

Месси продлил контракт с "Барселоной"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 12 29
2 Шальке 12 23
3 РБ Лейпциг 12 23
4 Боруссия Менхенгладбах 12 21
5 Боруссия Дортмунд 12 20
6 Хоффенхайм 12 20
7 Айнтрахт Франкфурт 12 19
8 Ганновер 96 13 19
9 Байер Леверкузен 12 17
10 Штутгарт 13 17
11 Аугсбург 12 16
12 Майнц 05 12 15
13 Вольфсбург 12 14
14 Герта 12 14
15 Гамбург 12 10
16 Вердер Бремен 12 8
17 Фрайбург 12 8
18 Кельн 12 2
Полная таблица

топ-5 тегов