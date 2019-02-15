Дортмундская "Боруссия" интересуется игроком "Барселоны"

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Дортмундская "Боруссия" интересуется игроком "Барселоны"

Дортмундская "Боруссия" собирается летом пополнить свои ряды молодым нападающим.

Как сообщает O Jogo, "шмели" могут приобрести Леонардо Кампанью из эквадорской "Барселоны".

Отмечается, что в услугах 17-летнего футболиста также заинтересован лиссабонский "Спортинг".

"Боруссия" после 21 тура лидирует в Бундеслиге и опережает "Баварию" на пять очков.

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