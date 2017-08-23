Дортмундская "Боруссия" интересуется Кастильехо

Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к полузащитнику "Вильярреала" Самуэлю Кастильехо, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, немецкий клуб рассматривает кандидатуру хавбека в качестве возможной замену вингеру Усману Дембеле, которого активно пытается купить "Барселона".

22-летний Кастильехо выступает за "Вильярреал" с 2015 года, провел за клуб 73 матча и забил 4 гола. Ориентировочная стоимость игрока составляет 7 миллионов евро.

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